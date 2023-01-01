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Netspend

Netspend

netspend.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Netspend على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Netspend هي شركة رائدة في مجال توفير الحسابات المصرفية الشخصية وبطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا وبطاقات العمل. احصل على إيداع مباشر مجاني، ومكافآت استرداد الأموال، وتوفيرات عالية الفائدة...اطلب بطاقة الخصم الخاصة بك اليوم مجانًا.

الموقع الإلكتروني: netspend.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Netspend. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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