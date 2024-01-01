Netomi

Netomi

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الموقع الإلكتروني: netomi.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Netomi على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

بدعم من كبار قادة الذكاء الاصطناعي في العالم وموثوق بها من قبل أكبر العلامات التجارية العالمية، تعد Netomi الشركة الرائدة في تجربة العملاء بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات. توفر Netomi ذكاءً اصطناعيًا توليديًا معتمدًا متعدد الوسائط ومتعدد القنوات، مما يضمن إجراء محادثات آمنة للعلامة التجارية على نطاق واسع من خلال عناصر تحكم حوكمة الذكاء الاصطناعي المضمنة لتحقيق الدقة والأمان وخصوصية البيانات. يضمن نشر الذكاء الاصطناعي المبتكر لدينا توفير التكاليف والكفاءات التشغيلية وتعزيز رضا العملاء والولاء والإيرادات والربحية. يتم نشر حل Netomi بدون تعليمات برمجية في غضون أسابيع، ويتم التوسع تلقائيًا، ويوفر أدوات شاملة للمستخدمين غير التقنيين لإدارة CX AI بسهولة على نطاق واسع. وينتج عن ذلك تكلفة إجمالية أقل للملكية، ووقت أسرع للتسويق، وتقليل الاعتماد على موارد المطورين. تأسست شركة Netomi في عام 2016، وهي تستفيد من أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء، وتمكين العلامات التجارية بدعم وأدوات آلية عالية الجودة لتعزيز فرق الوكلاء البشريين. في مشهد الذكاء الاصطناعي سريع التطور، تسهل Netomi على العلامات التجارية تلبية توقعات العملاء المتزايدة وتقديم خدمة استثنائية.
الفئات:
Business
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: netomi.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Netomi. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

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Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

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Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

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