بدائل - Neteller

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer هي شركة خدمات مالية أمريكية توفر تحويل الأموال عبر الإنترنت وخدمات الدفع الرقمية وتوفر للعملاء رأس المال العامل.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.

Skrill

Skrill

skrill.com

إجراء عمليات دفع وتحويلات مالية دولية سريعة وآمنة. من المراهنة والتداول إلى التسوق والألعاب، يجعل Skrill إدارة أموالك أمرًا بسيطًا.

Razorpay

Razorpay

razorpay.com

بوابة الدفع عبر الإنترنت للهند مع واجهة برمجة التطبيقات الأفضل في فئتها وإجراءات التكامل والأمان القوي ولوحة التحكم القوية

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

لوحة تحكم GoCardless هي المكان الذي يمكنك من خلاله إدارة العملاء وإعداد الخطط وتلقي مدفوعات الخصم المباشر.

Mollie

Mollie

mollie.com

ابدأ في تنمية أعمالك باستخدام Mollie Payments: ✓ قبول المدفوعات خلال 15 دقيقة ✓ التسعير الصادق ✓ جميع طرق الدفع الرائدة. احصل على أموالك الآن »

Xendit

Xendit

xendit.co

قبول وإرسال المدفوعات بسهولة. Xendit هي بوابة دفع رائدة في إندونيسيا والفلبين وجنوب شرق آسيا. من خلال عملية تكامل واحدة، يمكنك تمكين شركتك من قبول المدفوعات في إندونيسيا والفلبين. بطاقات الائتمان والخصم والمحافظ الإلكترونية والتحويل المصرفي والمزيد.

WePay

WePay

wepay.com

WePay هو مزود خدمة دفع عبر الإنترنت مقره في الولايات المتحدة ويوفر حل دفع متكامل وقابل للتخصيص من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة به إلى منصات الأعمال مثل مواقع التمويل الجماعي والأسواق وشركات برمجيات الأعمال الصغيرة. وهو يوفر للشركاء الحماية من الاحتيال والمخاطر.

PaySimple

PaySimple

paysimple.com

قم بتسجيل الدخول إلى حساب PaySimple الخاص بك. ليس لديك حساب؟ قم بالتسجيل لبدء قبول المدفوعات عبر الإنترنت، وأتمتة إعداد الفواتير والفواتير، وإنشاء قاعدة بيانات آمنة للعملاء.

Poynt

Poynt

poynt.com

Poynt by GoDaddy: حل الدفع الشامل من Omnicommerce. Poynt عبارة عن منصة للتجارة المتصلة، بما في ذلك الأجهزة والبرامج والتطبيقات، مما يمكّن التجار من خلال التكنولوجيا لتحويل أعمالهم.

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

المدفوعات للهند الرقمية. الطريقة الأسرع والأسهل لتحصيل المدفوعات وتسديد الدفعات للشركات المتنامية

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

يساعد موقع Checkout.com أعمالك على تقديم المزيد من طرق الدفع والعملات لمزيد من العملاء. بطاقة الائتمان وبوابة الدفع البديلة الأفضل في فئتها.

Dwolla

Dwolla

dwolla.com

Dwolla هي شركة تجارة إلكترونية في الولايات المتحدة فقط توفر نظام دفع عبر الإنترنت وشبكة دفع عبر الهاتف المحمول.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap هو حل للدفع عبر الإنترنت لشركات التجارة الإلكترونية، وB2B، وSaaS، وهو متخصص في معالجة الدفع العالمية وحلول بوابة الدفع للشركات عبر الإنترنت.

EBizCharge

EBizCharge

ebizcharge.com

EBizCharge عبارة عن مجموعة من أدوات تحصيل المدفوعات التي تعمل مباشرة داخل الأنظمة التي يستخدمها عملك بالفعل.

Trustly Personal

Trustly Personal

trustly.com

مدفوعات بنكية خالية من المتاعب. طريقة أسهل وأكثر أمانا للدفع. قم بإجراء أو تلقي المدفوعات عبر الإنترنت مباشرة من حسابك المصرفي. ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى البنك الذي تتعامل معه من موقع/تطبيق التاجر في لمح البصر. لا يوجد تطبيق للتنزيل، ولا إدخالات يدوية، ولا يوجد حساب لإنشاءه.

Adyen

Adyen

adyen.com

المدفوعات والبيانات والإدارة المالية الشاملة في حل واحد. تعرف على منصة التكنولوجيا المالية التي تساعدك على تحقيق طموحاتك بشكل أسرع.

PayDo

PayDo

paydo.com

PayDo هي شركة EMI خاضعة للتنظيم في المملكة المتحدة وMSB مرخصة من كندا. نحن نقدم رقم IBAN متعدد العملات، ومعالجة عالمية، وحلول التاجر، والمدفوعات الجماعية وإصدار بطاقات الشركات في حساب أعمال واحد، ولوحة تحكم واحدة، واتفاقية واحدة، وواجهة برمجة تطبيقات واحدة. يمكنك الوصول إلى إمكانات الدفع العالمية با...

Ezidebit

Ezidebit

ezidebit.com

Ezidebit يجعل الحياة أسهل لآلاف الشركات في جميع أنحاء أستراليا ونيوزيلندا. يمكن دمج حلول الدفع المبسطة لدينا بسرعة وسهولة مع برامج الأعمال الرائدة لضمان حصولك على أموالك في الوقت المحدد وتحسين التدفق النقدي الخاص بك.

EBANX

EBANX

ebanx.com

EBANX هو مزود دفع يركز على أمريكا اللاتينية. تقدم الشركة طرق الدفع المحلية الأكثر شعبية وذات الصلة لثمانية دول للشركات العابرة للحدود التي تمكنت من البيع مثل التجارة الإلكترونية المحلية.

Cardknox

Cardknox

cardknox.com

Cardknox هي بوابة دفع رائدة متعددة القنوات للمطورين والتي يمكن دمجها بسلاسة مع أنظمة نقاط البيع وبرامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة غير المراقبة ومنصات الأجهزة المحمولة. نحن نقدم حلول دفع مرنة، ومشاركة سخية للإيرادات، ودعم العملاء المتميز، وأقل أسعار التبادل - نخدم ...

Trustpair

Trustpair

trustpair.com

Trustpair هي المنصة الرائدة لمنع الاحتيال في الدفع للشركات الكبيرة في جميع أنحاء العالم. منذ عام 2017، تساعد Trustpair الفرق المالية في تأمين عملية P2P بالكامل، وذلك بفضل الأتمتة. يوفر الحل إدارة بديهية للمخاطر ويتكامل مباشرة مع الأدوات الموجودة لمزيد من الكفاءة. جمعت Trustpair 20 مليون يورو في أكتو...

PayTrace

PayTrace

paytrace.net

نحن خبراء الدفع B2B. متخصصة في خفض النفقات وأتمتة الدفع والكفاءة، تجعل PayTrace قبول المدفوعات أمرًا سهلاً. نحن نقدم حلولاً لمعالجة الدفعات، والحسابات المستحقة القبض، وتحسين التبادل، وأتمتة الدفع، وكلها مبنية على أساس متين لبوابة الدفع الخاصة بنا والتي تحظى بثقة 40.000 شركة تجارية. تعمل منصتنا على أ...

Tazapay

Tazapay

tazapay.com

نحن Tazapay، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية مقرها سنغافورة، تمكن الشركات من إجراء المدفوعات عبر الحدود بسلاسة. نحن نقدم حلول الدفع ورابط الدفع والضمان لتبسيط المعاملات الدولية والمساعدة في تقليل المخاطر لكل من المشترين والبائعين عبر الإنترنت. إن المدفوعات عبر الحدود معقدة ومكلفة وصعبة. غ...

FasterPay

FasterPay

fasterpay.com

FasterPay - الكل في منصة واحدة لإدارة الأموال الإضافية والأموال الخارجة والمدفوعات.

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) هي شركة التكنولوجيا المالية الكندية التي تعمل على تسريع أعمال العملاء في جميع أنحاء العالم. تسمح تقنية Nuvei المعيارية والمرنة والقابلة للتطوير للشركات الرائدة بقبول مدفوعات الجيل التالي وتقديم جميع خيارات الدفع والاستفادة من خدمات إصدار البطاقات والخدمات المصرفية وإ...

Cardinity

Cardinity

cardinity.com

Cardinity هو معالج دفع للشركات في جميع أنحاء أوروبا. قم بتحسين عملك من خلال قبول الدفع ببطاقات الائتمان والخصم من جميع أنحاء العالم. نحن مؤسسة دفع مرخصة نشطة في الاتحاد الأوروبي. مسجلة في VISA Europe وهي العضو الرئيسي في MasterCard International من أجل توفير خدمات معالجة بطاقات الائتمان للشركات عبر ...

Shift4

Shift4

shift4.com

تعمل شركة Shift4 (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: FOUR) على إعادة تعريف التجارة بجرأة من خلال تبسيط أنظمة المدفوعات المعقدة في جميع أنحاء العالم. بصفتها الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا تمكين التجارة، تعمل Shift4 على تشغيل مليارات المعاملات سنويًا لمئات الآلاف من الشركات في كل صناعة تقريبًا...

MONEI

MONEI

monei.com

يعد حل بوابة الدفع الخاص بشركة MONEI خيارًا للعديد من شركات التجارة الإلكترونية الموجودة في أوروبا. فازت هندستها المعمارية بجائزة برنامج AWS Startup Architecture of the Year من أمازون (منطقة أيبيريا). تعمل MONEI على تبسيط المدفوعات الرقمية حتى تتمكن الشركات عبر الإنترنت من قبول جميع طرق الدفع الرئيس...

PayJunction

PayJunction

payjunction.com

PayJunction هو المكان الذي يلتقي فيه الأشخاص والتكنولوجيا لإجراء المعاملات. تأسست الشركة في عام 2000، وكثيرًا ما أحدثت ثورة في صناعة معالجة الدفع من خلال نهج يجمع بين الابتكار المستمر ودعم العملاء والتسعير الشفاف والأخلاقي. تقوم PayJunction بمعالجة أكثر من 9 مليارات دولار سنويًا من خلال حلول تسهل عل...

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