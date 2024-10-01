بدائل - Netchex
Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو أول تطبيق لإدارة القوى العاملة على الأجهزة المحمولة ويتميز بمجموعة قوية من الأدوات المصممة لمساعدة المؤسسات التي لديها فرق عمل بدون مكاتب على تحسين الاتصال والاحتفاظ بالموظفين وزيادة الكفاءة التشغيلية. يسمح Connecteam للمديرين بوضع عملياتهم التجارية على الطيار الآلي والتركيز على نمو ال...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل خدمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسهل إعداده واستخدامه وتوسيع نطاقه. يعمل حل Zendesk خارج الصندوق، ويسهل تعديله في حالة التغيير، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من أحدث فرق الذكاء الاصطناعي للخدمة لحل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بناء...
Dayforce
dayforce.com
Dayforce هي منصة الأشخاص العالمية للقوى العاملة الحديثة. يجمع Dayforce، وهو أحد حلول إدارة رأس المال البشري للمؤسسات، بين كشوف المرتبات والموارد البشرية والمزايا وإدارة المواهب وإدارة القوى العاملة والمزيد في تطبيق سحابي واحد لتشغيل القوى العاملة التي لا حدود لها في يومنا هذا. تساعد Dayforce في تقدي...
Zoho People
zoho.com
صُنعت لبناء قوة عاملة أكثر سعادة. نحن نعتني بعمليات الموارد البشرية لديك بينما تعتني أنت بموظفيك. بدءًا من التوظيف والتأهيل وإدارة الحضور وحتى تتبع الوقت والتقييمات، قمنا بتغطية كل ذلك.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now هي مجموعة الموارد البشرية الوحيدة القائمة على السحابة والتي تتكيف مع طريقة عملك. تم بناء ADP Workforce الآن على قاعدة بيانات واحدة، وهو يتميز بإدارة الموارد البشرية، وكشوف المرتبات، والمزايا، وإدارة المواهب، وإدارة الوقت والعمل، والتعلم والتحليلات، وقدرات العودة إلى المكتب. إدارة م...
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Clockify
clockify.me
أداة تعقب وقت الفراغ الأكثر شيوعًا للفرق، تساعد Clockify الشركات من جميع الأحجام والوكالات الرقمية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية على تتبع الإنتاجية وساعات العمل القابلة للفوترة عبر المشاريع. تتيح المنصة للمديرين تحديد المدة الزمنية لكل مشروع، وتتبع معدلات الموظفين بالساعة، وعرض الأنشطة ...
Keka
keka.com
لا يعد التوظيف مجرد إنجاز من خطوة واحدة، لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة المناسبة هو نقطة الانطلاق نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. ومن ثم، ستزودك Keka بميزات رائعة مثل تحديد مصادر المرشحين متعددة المنصات، والتقييمات التقنية، وبطاقات الأداء، وما إلى ذلك، والتي ستساعدك على تقديم ت...
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وب...
Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعدا...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هي شركة تكنولوجيا أمريكية تقدم برامج الموارد البشرية كخدمة. تأسست الشركة في عام 2008 على يد بن بيترسون ورايان ساندرز، ويقع مقر الشركة في ليندون بولاية يوتا. تتضمن خدمات BambooHR نظام تتبع مقدمي الطلبات ومتتبع مزايا الموظفين. في عام 2019، جادجو سي إشبيلية و كتب Brian T. Horowitz في مجلة PC...
Homebase
joinhomebase.com
أكثر من 100.000 شركة صغيرة (ولكنها قوية) تستخدم Homebase لإدارة فرق العمل الخاصة بها كل ساعة، مع جدولة الموظفين وساعات العمل والمزيد.
Gusto
gusto.com
سواء كنت بدأت للتو أو تعمل على توسيع نطاق أعمالك سريعة النمو، فإن Gusto هو الشريك الذي تحتاجه لتنمية فريقك ورعايته. مع Gusto، يمكنك الحصول على ميزات الموارد البشرية الحديثة مثل كشوف المرتبات والمزايا والتوظيف وموارد الإدارة والمزيد - كل ذلك في مكان واحد. تفتخر شركة Gusto بخدمة أكثر من 300000 شركة في...
Jibble
jibble.io
إدارة بسيطة للوقت والحضور للفرق. يمكن للموظفين تسجيل الدخول (أو كما نقول، الدخول والخروج) من متصفح الويب أو الهاتف المحمول أو ساعة زمنية مخصصة باستخدام جهاز iPad أو Android اللوحي. يوجد أيضًا روبوت ذكي متوفر في Slack وMicrosoft Teams. يتم تسجيل ساعات العمل بدقة بما في ذلك الأنشطة والملاحظات والصور (...
ZingHR
zinghr.com
لقد كانت ZingHR هي القوة الدافعة التي تساعد المؤسسات على تجاوز الأتمتة وتقديم حل يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على نتائج الأعمال وتعزيز تجربة الموظفين. تهدف ZingHR إلى اتباع نهج أولي يركز على الموظف ومتنقل. منصة HCM للمؤسسات لتحسين القوى العاملة بغض النظر عن الحدود الجغرافية التي تغطي النطاق بأكمله من الإ...
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف...
Darwinbox
darwinbox.com
تم الاعتراف بـ Darwinbox من قبل Gartner كأحد منصات HCM الأكثر تفضيلاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو نظام إدارة موارد بشرية قائم على السحابة في العصر الجديد. بدعم من Sequoia وLightspeed وEndiya Partners، تعمل Darwinbox على تعزيز تجربة تكنولوجيا الموارد البشرية لأكثر من 900 ألف موظف في أكثر من 350...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks عبارة عن نظام أساسي للمحاسبة والفواتير عبر الإنترنت يوفر لك الوقت، ويعمل على تشغيل المشرف تلقائيًا، ويحافظ على تنظيم كتبك ويجعل عملك يبدو احترافيًا. تعتقد FreshBooks أن حفظ السجلات المالية يجب أن يكون سهلاً وسريعًا، ولكنه لا يزال مفصلاً بما يكفي لإرضاء المحاسب الخاص بك. جرب FreshBooks مجا...
WorkJam
workjam.com
WorkJam هي منصة العمل الرقمية الرائدة في الخطوط الأمامية. يتميز بإدارة المهام والاتصالات والتعلم والخدمة الذاتية وتقنية سوق الورديات المفتوحة الحصرية المصممة للعمل مع حل WFM الحالي لديك. موثوق به من قبل العلامات التجارية الشهيرة بما في ذلك Shell، وUlta، وCouche-Tard، وTJX، وAEO، وWoolworths، والمزيد...
Insightful
insightful.io
Insightful هو برنامج لتحليلات القوى العاملة والإنتاجية يساعدك على العمل بطريقة أكثر استنارة باستخدام رؤى البيانات القابلة للتنفيذ. افهم كيف يعمل فريقك بشكل أفضل وحفز الإنتاجية من خلال مراقبة إنتاجية الموظفين وتتبع الوقت التلقائي وإدارة الفريق عن بعد والمزيد. تتيح لك الرؤى التي يوفرها Insightful إمكا...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. هي شركة أمريكية للحوسبة السحابية تأسست عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، وهي تقدم برامج وخدمات لإدارة الشؤون المالية للأعمال والعمليات والعلاقات مع العملاء. تم تصميم برامجها وخدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع وحدات لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علا...
Five9
five9.com
توفر منصة Five9 Intelligent CX مجموعة شاملة من الحلول للتعامل مع العملاء عبر القنوات التي يختارونها، وتمكين المديرين بالرؤى والذكاء في أداء مركز الاتصال، والارتقاء بأعمالك لتقديم نتائج أعمال أفضل وجلب الفرح إلى CX™. تشتمل منصتنا السحابية الأصلية والقابلة للتطوير والآمنة على مركز اتصال؛ المشاركة الشا...
HiBob
hibob.com
bob HRIS عبارة عن منصة لإدارة الأفراد تساعد الشركات الديناميكية على إبراز الأفضل في موظفيها. برنامج الموارد البشرية لدينا فريد من نوعه، وبديهي، وذكي
Deputy
deputy.com
يعد Vice هو المدير النهائي للقوى العاملة، ويقدم لك أفضل التقنيات في الحلول المستندة إلى تطبيقات الويب والهواتف المحمولة. تبسيط الجدولة والجداول الزمنية والمهام واتصالات الموظفين والمهام الإدارية. مع التطبيقات الرائعة وتكامل كشوف المرتبات بنقرة واحدة، نجعل حياتك أسهل. اسمح لـ Vice بمنحك الرؤية والتحك...
When I Work
wheniwork.com
عندما أعمل، فهي طريقة سهلة للشركات لجدولة الوقت وتتبع الوقت والحضور والتواصل مع موظفيها كل ساعة. ضع الجدول الزمني والساعة الزمنية في جيب كل موظف من خلال تطبيقات iOS وAndroid المجانية. تتبع الإجازات، وتوافر الموظفين، وإدارة مقايضات الورديات ببضع نقرات فقط. يمكنك التكامل مع مزود كشوف المرتبات الخاص بك...
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة...
Deel
letsdeel.com
Deel هي منصة الموارد البشرية الشاملة للفرق العالمية. وهذا يعني إدارة شاملة للموارد البشرية لأي فريق وفي أي مكان. قم بتعيين الموظفين بدوام كامل أو المقاولين المستقلين وتأهيلهم ودفع أجورهم بشكل متوافق في دقائق. لأول مرة، سيكون لديك رؤية مركزية للقوى العاملة لديك بأكملها في مكان واحد. مع Deel، تجعل الش...
Legion
legion.co
تقدم Legion Technologies منصة إدارة القوى العاملة الأكثر ابتكارًا في الصناعة. فهو يمكّن الشركات من تحقيق أقصى قدر من كفاءة العمل وإشراك الموظفين في وقت واحد. تتميز منصة Legion WFM بأنها ذكية وآلية وتتمحور حول الموظف. لقد ثبت أنه يحقق عائد استثمار يصل إلى 13 ضعفًا من خلال تحسين الجدول الزمني وتقليل ا...
Beekeeper
beekeeper.io
يعمل Beekeeper على تمكين الشركات في الخطوط الأمامية وعمالها من خلال الحلول الرقمية التي يحتاجونها للقيام بأفضل عمل ممكن. تأسست منصة Beekeeper للهواتف المحمولة في عام 2012، وقد تم تصميمها وبناؤها للموظفين الذين لا يعملون في المكاتب والذين - على الرغم من أنهم يمثلون 80% من القوى العاملة العالمية - كان...
Paycor
paycor.com
تعمل Paycor على تمكين القادة من تحديث كل جانب من جوانب إدارة الأفراد حتى يتمكنوا من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الفرق الفائزة. يضمن حل HCM الموحد وجود بيانات الموظفين في مكان واحد، لذلك لن تضطر أبدًا إلى تبديل الأنظمة الأساسية أو الوصول إلى أنظمة متعددة أو إعادة إدخال المعلومات. قم بأتمتة العمل ال...