قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق Nest في متصفح الويب الخاص بك باستخدام حساب Google الخاص بك أو حساب Nest غير المُرحَّل. قم بتوصيل Nest Thermostats أو Nest Cams أو Nest Doorbell أو أجهزة Nest وأضف Nest Aware إلى جهاز واحد أو أكثر.

الموقع الإلكتروني: store.google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Nes‪t‬. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.