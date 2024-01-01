Nero AI

Nero AI

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الموقع الإلكتروني: ai.nero.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nero AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اكتشف ai.nero.com، مركزك المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحويل الوسائط الرقمية: * رفع الصور باستخدام أدوات Image Upscaler وPhoto Restoration. * أضف الحياة إلى الذكريات بالأبيض والأسود باستخدام Colorize Photo. * تحسين المساحة دون فقدان الجودة باستخدام Image Compressor وDenoiser. * إضفاء الحيوية على الصور باستخدام Face Animation. * إنشاء صور رمزية احترافية وإزالة الخلفيات بسهولة. يُحدث Nero AI ثورة في كيفية تحسين المحتوى المرئي الخاص بنا ومشاركته والاستمتاع به. اكتشف مستقبل الوسائط الرقمية اليوم.

الموقع الإلكتروني: ai.nero.com

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