NCR Voyix

NCR Voyix

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الموقع الإلكتروني: ncrvoyix.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NCR Voyix على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

NCR Advanced Store encompasses a suite of omnicommerce solutions that can be tailored to match any retailer's needs and that goes far beyond the point of sale. Integrate offer and loyalty management capabilities to reward your best shoppers and keep them coming back for more. Use sales engagement solutions to personalize recommendations and boost cross sells and upsells. And most importantly, give your shoppers a seamless and consistent shopping experience no matter where, when, and how they shop.
الفئات:
Business
Retail Management Software

الموقع الإلكتروني: ncrvoyix.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NCR Voyix. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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