بدائل - Navigator

Circleback

circleback.ai

يساعد Circleback الفرق على تحقيق أقصى استفادة من كل اجتماع - سواء كان ذلك على Zoom أو Google Meet أو مراسلات Slack أو شخصيًا - من خلال كتابة الملخصات الأفضل في فئتها تلقائيًا واتخاذ الإجراءات بشأن الرؤى المهمة. على سبيل المثال، يمكن لـ Circleback تحديد طلبات الميزات التي تظهر في المكالمات التجريبية...