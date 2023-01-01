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네이버 웍스

네이버 웍스

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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Naver Works: Naver Works، وهي أداة للتعاون في مجال الأعمال تم إنشاؤها بواسطة Naver، توفر العديد من الوظائف الضرورية للعمل، مثل البريد والتقويم ودفتر العناوين ومحرك الأقراص والمهام الواجبة والاستبيان ولوحة الإعلانات، مع التركيز على مراسلة الأعمال، في هاتف محمول واحد app، وويب الكمبيوتر الشخصي، وتطبيق الكمبيوتر الشخصي. هذه خدمة متكاملة مقدمة. عند العمل في "Naver Works"، الحائزة على أعلى مستوى من تكنولوجيا الأمان في العالم، فأنت آمن وخصوصيتك منفصلة بشكل آمن! تواصل بسرعة وسهولة مع زملائك في العمل وتعامل مع عملك بسهولة في أي وقت وفي أي مكان باستخدام تطبيق الهاتف المحمول "Naver Works". إذا كانت لديك أي أسئلة حول الخدمة، يرجى الاتصال بمركز عملاء Naver Works على الرقم 1544-5876. لا يعمل

الموقع الإلكتروني: worksmobile.com

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