بدائل - 네이버 지도

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تصفح الخرائط، وابحث عن المواقع، وتحقق من طرق قيادة الحافلات، وتحقق من ظروف حركة المرور في الوقت الفعلي، ودليل السفر ومساعد الحياة. يوفر تصفح خريطة خط مترو الأنفاق والاستعلام عن خطة الحافلات ومعلومات دقيقة عن الأجرة والوقت. خرائط بايدو (خرائط بايدو) عبارة عن حل لرسم خرائط سطح المكتب والجوال يشبه خرا...