بدائل - 네이버 캘린더

iCloud Calendar

icloud.com

يمكنك إنشاء وإدارة التقويمات لجميع مجالات حياتك باستخدام التقويم على iCloud.com. تظهر التغييرات التي تجريها تلقائيًا على iCloud.com وفي أي مكان تقوم فيه بإعداد iCloud للتقويم، بما في ذلك تطبيق التقويم على iPhone أو iPad أو iPod touch أو Mac، أو Microsoft Outlook على كمبيوتر يعمل بنظام Windows.