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Native Instruments هي شركة رائدة في مجال توفير البرامج والأجهزة لإنتاج الموسيقى وDJing. إنها توفر مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الأدوات الافتراضية والمؤثرات وأجهزة التحكم تحت علامات تجارية مثل Komplete وTraktor وMaschine. يتم استخدام أدواتهم على نطاق واسع من قبل المنتجين والموسيقيين ومنسقي الأغاني لإنشاء الموسيقى وأدائها وإنتاجها.

الموقع الإلكتروني: native-instruments.com

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