Native Instruments

Native Instruments

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الموقع الإلكتروني: native-instruments.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Native Instruments هي شركة رائدة في مجال توفير البرامج والأجهزة لإنتاج الموسيقى وDJing. إنها توفر مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الأدوات الافتراضية والمؤثرات وأجهزة التحكم تحت علامات تجارية مثل Komplete وTraktor وMaschine. يتم استخدام أدواتهم على نطاق واسع من قبل المنتجين والموسيقيين ومنسقي الأغاني لإنشاء الموسيقى وأدائها وإنتاجها.

الموقع الإلكتروني: native-instruments.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Native Instruments. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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