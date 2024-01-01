Nasz Dziennik

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تأسست الصحيفة اليومية البولندية عام 1998. وهي تقدم معلومات تصمت عنها وسائل الإعلام الأخرى بما في ذلك الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والدينية.

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