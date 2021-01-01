بدائل - Nashpush

Segmentify

segmentify.com

Segmentify عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تساعد على تبسيط رحلة نمو التجارة الإلكترونية من خلال مساعدتك على اكتشاف كيفية زيادة القيمة الدائمة للعميل. ولتحقيق ذلك، تقدم Segmentify مجموعة من الميزات، بما في ذلك حلول التخصيص مثل التوصية والمشاركة والحزم الديناميكية؛ حلول بيانات العملاء بما في ذلك التجزئة...