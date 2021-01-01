بدائل - Nashpush
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
OneSignal
onesignal.com
الشركة الرائدة عالميًا في مجال إشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول، ودفع الويب، والمراسلة داخل التطبيق. موثوق به من قبل 800 ألف شركة لإرسال 5 مليار إشعار دفع يوميًا.
GetResponse
getresponse.com
تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!
SendPulse
sendpulse.com
قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021
AWeber
aweber.com
جرب AWeber مجانًا اليوم واحصل على جميع الحلول لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني والتفاعل مع جمهورك وزيادة المبيعات. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.
Sendbird
sendbird.com
اجعل تطبيقك اجتماعيًا. من Reddit إلى Paytm إلى Headspace، يزدهر كل تطبيق محبوب بفضل مجتمع قوي. اقترب أكثر منك، عن طريق إضافة الدردشة أو الصوت أو الفيديو إلى تطبيقك.
Courier
courier.com
البريد السريع هو أذكى وسيلة لتصميم وتسليم الإخطارات. قم بالتصميم مرة واحدة، وقم بالتسليم إلى أي قناة - البريد الإلكتروني، وSlack، والرسائل النصية القصيرة، والدفع، والمزيد - من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
Customer.io
customer.io
قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.
Omnisend
omnisend.com
التسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الآلية - قم بالتبديل إلى Omnisend وزيادة مبيعاتك دون زيادة عبء العمل لديك.
Braze
braze.com
تعزيز تجارب العملاء ذات الصلة والشخصية في الوقت الفعلي.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap هي شركة لإدارة دورة حياة العملاء والتسويق عبر الهاتف المحمول قائمة على SaaS ومقرها في ماونتن فيو، كاليفورنيا. تأسست في مايو 2013، وتوفر تحليلات تطبيقات الهاتف المحمول ومنتجات مشاركة المستخدم لأكثر من 8000 شركة بما في ذلك Sony وVodafone وCarousell وDC Comics وGo-Jek وBookMyShow وDealsPlus. ...
Sender
sender.net
قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.
SALESmanago
salesmanago.com
CDXP الوحيد بدون تعليمات برمجية والمعتمد على الذكاء الاصطناعي مع قنوات تنفيذ تسويقية مدمجة ومدمجة محليًا.
User.com
user.com
User.com هو برنامج متقدم لأتمتة التسويق والمبيعات. نحن نساعد الشركات على تبسيط العمليات الداخلية وتنمية أعمالها بشكل أسرع.
GoZen
gozen.io
ضاعف مبيعاتك وإيراداتك 10 أضعاف باستخدام منصة النمو العضوي المدعومة بالذكاء الاصطناعي. قم بتنمية أعمالك بشكل عضوي بدون إعلانات من خلال إنشاء محتوى صديق لكبار المسئولين الاقتصاديين، وبناء الجمهور، وأتمتة المشاركة والمبيعات.
Contlo
contlo.com
قل مرحباً للتسويق التوليدي المستقل. Contlo عبارة عن منصة تسويق من الجيل التالي، تم إنشاؤها لعالم الذكاء الاصطناعي الأول. مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بعلامتك التجارية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.
Iterable
iterable.com
تواصل مع عملائك وكأنك تعرفهم بالفعل. Iterable عبارة عن نظام أساسي للتسويق عبر القنوات يعمل على تعزيز تجارب العملاء الموحدة وتمكينك من إنشاء كل تفاعل وتحسينه وقياسه عبر رحلة العميل بأكملها.
UserWise
userwise.io
أدوات Liveops سهلة الاستخدام تبهر لاعبيك. قم بتقسيم اللاعبين وجدولة الحملات وعرض النتائج في مكان واحد.
Bloomreach
bloomreach.com
منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.
Airship
airship.com
قم بتوصيل رسائل ذات معنى في كل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل باستخدام منصة Customer Engagement Platform المصممة للعلامات التجارية للمؤسسات. يتعلم أكثر.
Connectly.ai
connectly.ai
يتيح Connectly للشركات إمكانية إنشاء وإرسال حملات تسويقية تلقائية وتفاعلية وشخصية بسهولة عبر WhatsApp على نطاق واسع. وهذا يعزز المحادثة الثنائية (على عكس الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني)، حيث يمكن للعملاء المحتملين والعملاء اختيار رحلة الشراء الخاصة بهم، مما يزيد من المشاركة إلى جانب التحويلات. ت...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.
Truepush
truepush.com
أرسل إشعارات دفع مجانية غير محدودة واستثمر من إعلانات الدفع باستخدام أداة Truepush. أضف قناة إيرادات إضافية إلى موقع الويب الخاص بك من خلال إعلانات الدفع الخاصة بنا. وفر ما يصل إلى 1200 دولار شهريًا عند إشراك المستخدمين باستخدام أداة Truepush.
ngrow
ngrow.ai
تعزيز معدل الاحتفاظ بالبيانات باستخدام إشعارات الذكاء الاصطناعي. النظام الأساسي الوحيد لذكاء الإشعارات الذي لا يحتوي على SDK.
Knock
knock.app
البنية التحتية للإخطارات للمطورين. Knock عبارة عن بنية أساسية مرنة وموثوقة للإشعارات تم تصميمها لتناسب احتياجاتك.
Leanplum
leanplum.com
قم بزيادة مشاركة العملاء إلى أقصى حد من خلال بناء علاقات دائمة وقيمة من خلال المراسلة المحسنة متعددة القنوات وتنسيق الحملات.
Upsight
upsight.ai
يعمل Upsight على توحيد تحليلات القنوات الشاملة وأدوات التسويق المتكاملة وتحسين الإعلانات لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد وتعزيز الأداء عبر محفظتك.
Unifonic
unifonic.com
Unifonic عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تمكن المؤسسات من إسعاد العملاء بتجارب رائعة متعددة القنوات. فهو يعمل على تبسيط المحادثات في كل نقطة اتصال طوال رحلة العميل من خلال توحيد قنوات الاتصال وتطبيقات المراسلة وروبوتات الدردشة. تعمل حلول Unifonic على دمج قنوات الاتصال بالعملاء، بما في ذلك الرسائل النص...
Push Monkey
getpushmonkey.com
إشعارات الدفع الأصلية للهاتف المحمول وسطح المكتب لمتصفح Chrome وSafari وFirefox. أسهل طريقة لإخطار القراء الأوفياء بالمحتوى الجديد
Pushify.com
pushify.com
يوفر Pushify لوحة تحكم يمكنك من خلالها استهداف المستخدمين عبر حدود مختلفة وفقًا لمناطقهم الزمنية. ومن ثم، استهدف المستخدمين من مناطق جغرافية مختلفة في الوقت الذي يكونون فيه أكثر نشاطًا.
Ocamba
ocamba.com
المجموعة الكاملة من تطبيقات إدارة المؤسسات لعرض الإعلانات ورسائل الدفع
NotificationAPI
notificationapi.com
NotificationAPI هي الطريقة الأسرع لتنفيذ الإشعارات (البريد الإلكتروني، داخل التطبيق، وما إلى ذلك) في منتجك. يأتي مزودًا بجميع عمليات التكامل الضرورية تحت الغطاء ومحررات الإشعارات المرئية ومجموعات SDK التي تتيح لك إنشاء إشعارات جديدة ودمجها في منتجك في دقائق.
MonRays
monetizationrays.com
MonRays هو حل مشاركة العملاء ذاتي الخدمة الرائد في السوق لمنصة SaaS لإشعارات الدفع مع تكامل بسيط ومريح للكود. لماذا يحب العملاء العمل معنا؟ 🔷PUSH 🔷... عرض المزيد INED 🔷PWA (تطبيقات الويب التقدمية) 🔷عرض غير نشط 🔷POP-UP 🔷IN-PAGE 🔷المجموعة المستهدفة 🔷الهدف: الموقع الجغرافي/ الجهاز/نظام التشغيل/...
MaxTraffic
maxtraffic.com
يعد Max Traffic حلاً تسويقيًا كاملاً في الموقع باستخدام إشعارات الويب ونية الخروج والتراكبات الترويجية.
indigitall
indigitall.com
indigitall هي شركة دولية تقدم خدمة SaaS Marketing Automation التي تتيح لعملائنا إرسال إشعارات دفعية غنية ومجزأة وتفاعلية ومعتمدة على الموقع إلى جمهورهم. نحن نغطي دورة حياة العميل الكاملة، ونقوم بتنشيط عدد متزايد من المستخدمين وتحويلهم والاحتفاظ بهم، وإعدادك للفوز بالمزيد من لحظات المشاركة من خلال تط...
FoxPush
foxpush.com
أرسل إشعارات فورية على الويب إلى المشتركين لديك عندما يكونون متصلين بالإنترنت، أينما كانوا - حتى على هواتفهم المحمولة! إنه سهل الإعداد ولا يتطلب أي مهارات فنية. أرسل إشعارات الدفع إلى المستخدمين لديك لتعزيز تفاعلك. احصل على الإعداد في 3 دقائق لسطح المكتب والهاتف المحمول.
FlareLane
flarelane.com
FlareLane هو حل تسويقي لإدارة علاقات العملاء (CRM) مخصص للغاية يعمل على الاستفادة من إشعارات الدفع التفاعلية لتحسين تجربة العملاء. نحن ملتزمون ببناء خدمة إشعارات فورية وتلقائية وسهلة الاستخدام وقائمة على الأحداث على مستوى عالمي تعمل على تحسين الاحتفاظ بالعملاء والإيرادات. تعرف على المزيد على موقع Fl...
Catapush
catapush.com
Catapush عبارة عن منصة مراسلة متنقلة SaaS (دفعية وداخل التطبيق) مصممة لمساعدة الخدمات المالية والمرافق والمؤسسات الكبيرة على التعامل مع اتصالات عملائها. أكثر موثوقية وقابلة للتتبع وآمنة من أي بديل آخر متاح، وتوفر تخفيضًا كبيرًا في التكلفة مقارنة بالرسائل النصية القصيرة.
WonderPush
wonderpush.com
الإخطارات والنوافذ المنبثقة تبدأ من 1 يورو شهريًا للويب والهاتف المحمول. WonderPush هو أسرع منصة تقدم إشعارات الدفع والنوافذ المنبثقة لنظام التشغيل iOS وAndroid ومواقع الويب. يتيح الحل القوي الذي نقدمه، والذي يتميز بسهولة الإعداد، لآلاف المطورين والمسوقين إرسال أكثر من 350000 إشعار في الثانية. تم تص...
Subscribers
subscribers.com
تخطي الطابور الطويل من صندوق البريد الإلكتروني الذي يحتوي على الرسائل المرسلة مباشرة إلى زوار موقعك، حتى بعد مغادرتهم موقعك. يعد المشتركون أداة فعالة للغاية لإعادة جذب زوار موقع الويب الخاص بك وزيادة عمليات الشراء باستخدام إشعارات الويب المستهدفة. ما هو إشعار الدفع عبر الويب؟ إشعارات الويب هي رسائل ...
PushPad
pushpad.xyz
تعد Pushpad أسهل طريقة لإضافة إشعارات الدفع إلى مواقع الويب وتطبيقات الويب. يسلم الملايين من الإخطارات على شبكة الإنترنت يوميا. يعد Pushpad الحل الاحترافي لمطوري تطبيقات الويب ومواقع الويب من أي حجم والتي ترغب في إرسال إشعارات الدفع.
Noviclick
noviclick.com
Noviclick عبارة عن منصة إعلانية عبر الإنترنت حيث يمكنك إنشاء حملات إعلانية. أنواع مصادرنا هي؛ دفع حركة المرور، ودفع inpage وحركة المرور المنبثقة. أهم المبادئ في هذا هي: ✅ الشفافية ✅ لوحة تحكم سهلة الاستخدام وسريعة مع خيارات استهداف متقدمة ✅ حركة مرور خالية من الروبوتات عمليًا بفضل مرشح الاحتيال المك...
Notix
notix.co
NOTIX عبارة عن خدمة إشعارات متعددة الوظائف على الويب وداخل التطبيق لمشاركة الجمهور والاحتفاظ بالمستخدمين وتحقيق الدخل. الأنظمة الأساسية المدعومة: Android، عرض الويب: متوفر عند الطلب. دليل المستخدم: https://help.notix.co/en/ ماذا يمكنك أن تفعل باستخدام Notix؟ - إعادة إشراك جمهورك - زيادة CR - دفع الم...
Feedify
feedify.net
توفر Feedify لوحة تحكم بسيطة يمكن من خلالها إدارة أدوات مشاركة العملاء باستخدام الأتمتة. يسمح Feedify بإنشاء الإشعارات والملوثات العضوية الثابتة والاستطلاعات وأدوات التعليقات (ما قبل وما بعد البيع) والتي يمكن تضييق نطاقها عبر الموقع الجغرافي والمتصفح والجهاز والبلد والمنطقة الزمنية وما إلى ذلك.
AutomateWoo
automatewoo.com
أتمتة تسويقية قوية لمتجر WooCommerce الخاص بك. قم بتحويل العملاء والاحتفاظ بهم من خلال التسويق الآلي الذي يقوم بالعمل الشاق نيابةً عنك. يمتلك AutomateWoo الأدوات التي تحتاجها لتنمية متجرك وكسب المزيد من المال.
AdOperator
adoperator.com
يوفر AdOperator خدمات إعلانية للمسوقين التابعين والوكالات الإعلانية والمعلنين المباشرين لاكتساب نشاط المستخدم وبناء جماهير جديدة وزيادة التحويلات عبر الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب. توفر إشعارات الدفع الخاصة بمخزون الإعلانات الرئيسي والإعلانات المدمجة في الخلاصة (قريبًا!) تحويلات مذهلة في قطاعات...
NotifyVisitors
notifyvisitors.com
عزز الإيرادات وعزز نمو الأعمال باستخدام أدوات برنامج أتمتة التسويق NotifyVisitors مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة.
Larapush
larapush.com
LaraPush هو أحد الحلول ذاتية الاستضافة الرائدة في السوق لإشعارات الويب التي تتيح لك إرسال إشعارات الدفع القابلة للتتبع. يسمح لك LaraPush بالوصول إلى المستخدمين من خلال إشعارات الويب والجوال على متصفحات سطح المكتب وهواتف Android مجانًا*. 🌀 ما هو الفرق بين LaraPush والخدمات الأخرى؟ خدمات SaaS Push ال...
PushPushGo
pushpushgo.com
أعد جذب المستخدمين من خلال إشعارات الويب والجوال. اختبر الحل المجاني المتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والغني بالميزات.
SmartPush
smartpush.ai
SmartPush هو مزود خدمة إشعارات الدفع الذي يساعد الشركات على زيادة تفاعل العملاء باستخدام إشعارات الويب. بما في ذلك ميزات مثل التجزئة والمراسلة الآلية والإشعارات المخصصة وإعداد التقارير في الوقت الفعلي، فإن SmartPush يجعل من السهل على الشركات الوصول إلى المستخدمين على الفور في الوقت المناسب وبالرسالة...
MagicBell
magicbell.com
MagicBell عبارة عن صندوق وارد مرن للإشعارات للويب والهاتف المحمول وداخل التطبيق يمكن نشره خلال يوم واحد مما يوفر لك مئات الساعات من الترميز اليدوي والتنفيذ المعقد - كل ذلك تحت علامتك التجارية. على عكس أنظمة الإشعارات الأخرى، يتعرف MagicBell على تفضيلات المستخدم الخاص بك ويحميه من الضوضاء الرقمية غير...
Pushwoosh
pushwoosh.com
Pushwoosh هي أفضل منصة لمشاركة العملاء مستوحاة من الهاتف المحمول للمتفوقين. فهو يجعل المراسلة متعددة القنوات أمرًا سهلاً، مما يسمح للمسوقين ومديري المنتجات بإرسال إشعارات الدفع والرسائل داخل التطبيق والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp من نظام أساسي واحد. قم بتخطيط وتبسيط تفاعلات جمه...
Segmentify
segmentify.com
Segmentify عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تساعد على تبسيط رحلة نمو التجارة الإلكترونية من خلال مساعدتك على اكتشاف كيفية زيادة القيمة الدائمة للعميل. ولتحقيق ذلك، تقدم Segmentify مجموعة من الميزات، بما في ذلك حلول التخصيص مثل التوصية والمشاركة والحزم الديناميكية؛ حلول بيانات العملاء بما في ذلك التجزئة...
Gravitec
gravitec.net
أهلاً! مرحبا بكم في Gravitec.net! خدمة إعلام الدفع تركز على الأتمتة والتخصيص. نحن نؤمن بأن العناية الجيدة بعملائك لن تفيدك إلا أنت! ولهذا السبب نحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على رضا القراء. قم بإعداد ملخصات يومية وأسبوعية تحتوي على الأخبار الأكثر شعبية لديك. حدد اهتمامات القراء وقم بمشاركة المحتوى الأ...
Kumulos
kumulos.com
مع Kumulos، يمكن لفرق التسويق إنشاء رحلات مخصصة يحبها المستخدمون بسرعة، وتعزيز المشاركة في تطبيقات الهاتف المحمول وإنشاء مؤيدين صوتيين للعلامة التجارية مدى الحياة. نحن نعيد فريقك إلى مقعد القيادة، ونزودهم بجميع أدوات التسويق القوية التي يحتاجونها لتحقيق قدر أكبر من التحكم والنمو الأسرع وتحقيق نتائج ...
PushEngage
pushengage.com
مرحبًا بك في PushEngage، شريكك الرئيسي لفتح الإمكانات الكاملة لإشعارات الويب والتطبيقات! في PushEngage، نقوم بتمكين الشركات مثل شركتك من إشراك العملاء وإعادة جذبهم والاحتفاظ بهم من خلال إشعارات الدفع الموجهة والمخصصة. سواء كنت تتطلع إلى تعزيز التحويلات، أو تحسين تجربة العملاء، أو زيادة الزيارات المت...
Engagespot
engagespot.co
زابير للإخطارات. يساعد Engagespot المطورين على إنشاء إشعارات المنتج متعددة القنوات باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة. مع Engagespot، يمكنك: * دمج قنوات إعلام متعددة مثل البريد الإلكتروني، وداخل التطبيق، والرسائل النصية القصيرة، والدفع، وWhatsApp، وSlack وغيرها إلى منتجك في دقائق. * محرر ق...
Atomic.io
atomic.io
قم بتقديم الجيل التالي من تجربة العملاء، مباشرة من داخل تطبيقك. Atomic.io هي أداة مشاركة العملاء داخل التطبيق، مما يسمح لك بإرسال رسائل مخصصة للغاية وقابلة للتنفيذ بسرعة إلى عملائك داخل قناتك الأكثر أمانًا - تطبيقك. بفضل معدل قراءة يبلغ 94% ومعدلات تحويل أعلى بـ 14 مرة من البريد الإلكتروني، ثبت أن A...