بدائل - Nasdaq
Fibery
fibery.io
مساحة عمل مرنة بلا حدود لربط جميع عمليات الشركة بدون كود. قم بإنشاء مساحات وربطها معًا ودعوة أعضاء الفريق وافعل شيئًا رائعًا.
Productboard
productboard.com
منصة إدارة المنتجات التي تركز على العملاء من Productboard. تسريع الابتكار وإنشاء منتجات تزيد الإيرادات وتحسن الإنتاجية.
Boardable
boardable.com
ضغط أقل - مزيد من الوقت للتخطيط للاجتماعات ذات المهام الحرجة - بيانات أفضل لزيادة مشاركة مجلس الإدارة وعائد الاستثمار. منصة واحدة، العديد من الحلول. اللوحات عالية الأداء تبدأ باللوح - قم بتحويل اللوحة الخاصة بك وتأمينها للمستقبل على نطاق واسع. تم تحسين منصتنا المصممة خصيصًا للتواصل والحوكمة وإدارة ...
Craft.io
craft.io
Craft.io هي أداة لإدارة المنتجات تمكن مديري المنتجات من القيام بعملهم بدءًا من التقاط التعليقات والتخطيط واتخاذ القرار ورسم خرائط الطريق والمزيد في أداة واحدة مصممة لهذا الغرض وتتكامل مع الأنظمة الأساسية الأكثر استخدامًا اليوم. يصبح Craft.io نظام تسجيل المنتج: مصدر البيانات الموثوق الذي يدعم قرارات ...
airfocus
airfocus.com
تقدم Airfocus منصة حديثة وموحدة لإدارة المشاريع. فهو يوفر حلاً كاملاً للفرق لإدارة إستراتيجيتهم وتوصيلها وتحديد أولويات عملهم وحل المشكلات الصحيحة. تم تصميم Airfocus مع أخذ المرونة في الاعتبار، وهو يسمح لك بتخصيص النظام الأساسي بسرعة ليناسب احتياجاتك دون تعطيل الطريقة التي يعمل بها فريقك.
Powernoodle
powernoodle.com
العدالة في التعاون، أصبحت سهلة. يساعدك برنامج Powernoodle للتعاون والتيسير على التفكير بشكل غير متزامن، واتخاذ القرارات معًا، وتوصيل خطط العمل. قم بإنشاء طريقة أكثر شمولاً للعمل معًا والتي توجه فريقك نحو العمل.
Diligent Director
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
UserVoice
uservoice.com
برنامج تعليقات مستخدمي B2B لمساعدتك على الاستماع إلى عملائك وتوجيههم، وتحديد أولويات ميزات المنتج المهمة، والابتكار بكفاءة.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen هو برنامج حوكمة سهل الاستخدام وآمن وبأسعار مناسبة لأي مؤسسة ويتكون من إدارة متقدمة للعقود، وإدارة اجتماعات مجالس الإدارة بدون استخدام الورق بنسبة 100%، وإدارة الكيانات بسهولة، وموفري التوقيع الإلكتروني المتكاملين بسلاسة، وغرف البيانات الافتراضية المدمجة (VDR) - الكل في واحد. من خلال توفي...
Loomio
loomio.org
هل سئمت من سلاسل البريد الإلكتروني اللانهائية والاجتماعات المطولة التي لا يبدو أنها توصلت أبدًا إلى قرار جماعي أو نتيجة؟ أنت بحاجة إلى Loomio: منصة تعاون تعمل على تغيير كيفية اتخاذ المجموعات للقرارات ومناقشة الأفكار والتعاون عبر الإنترنت. Loomio هو مكان آمن للأشخاص لإجراء المناقشات واتخاذ القرارات م...
Adam.ai
adam.ai
إدارة الاجتماعات الكل في واحد. adam.ai عبارة عن منصة ذكية لإدارة الاجتماعات متكاملة لالتقاط المعرفة وإدارتها ومشاركتها قبل الاجتماعات وأثناءها وبعدها، وتحويل المحتوى إلى أصول قيمة، وتحقيق نتائج أعمال ناجحة.
OnBoard
onboardmeetings.com
OnBoard هو برنامج لإدارة مجلس الإدارة يعمل على تقليل التعقيد حتى تتمكن مجالس الإدارة وفرق القيادة من العمل بشكل أكثر ذكاءً والتحرك بشكل أسرع وتحقيق المزيد.
Diligent Administrator
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
Ansarada
ansarada.com
حقق دائمًا أفضل النتائج مع حلول غرفة البيانات الافتراضية المتقدمة من Ansarada. اترك غرف البيانات القديمة خلفك وانضم إلى أفضل صانعي الصفقات في العالم الآن.
1000minds
1000minds.com
1000minds Decisionmaking عبارة عن مجموعة من الأدوات والعمليات عبر الإنترنت لمساعدة الأفراد والمجموعات في اتخاذ القرار وتحديد الأولويات وتحليل القيمة مقابل المال وفهم تفضيلات أصحاب المصلحة. استنادًا إلى خوارزمية PAPRIKA، فإن برنامج 1000minds مخصص لاتخاذ القرارات متعددة المعايير (MCDM) والتحليل الموحد...
Admincontrol
admincontrol.com
برنامج لمجالس الإدارة والإدارة وأصحاب المصلحة الرئيسيين يوفر وصولاً آمنًا وفعالاً إلى المعلومات والمناقشات والعمليات. نحن نقدم منصة تعاون رقمية ذكية وآمنة لصناع القرار مثل مجالس الإدارة وفرق الإدارة والمستشارين القانونيين والماليين. مزود بوابة مجلس الإدارة وغرفة البيانات الرائد في السوق في بلدان الش...
Runway Financial
runway.com
منصة التمويل التي لا تكرهها. Runway هي الطريقة الحديثة والبديهية لتصميم أعمالك وتخطيطها ومواءمتها للجميع في فريقك.
Cloverpop
cloverpop.com
Cloverpop هي منصة ذكاء اتخاذ القرارات المؤسسية التي يمكن استخدامها لدفع عملية صنع القرار بشكل أفضل وأسرع عبر مؤسستك التجارية. إن اتخاذ القرار هو الأصول الأكثر قيمة لشركتك. يساعد نظامنا الفرق على اتخاذ أفضل القرارات من خلال غرس عمليات اتخاذ القرار الفعالة، وتحسين التعاون، وتسجيل القرارات للتعلم من ال...
EntityKeeper
entitykeeper.com
تتيح لك منصة الكيانات الشاملة لـ EntityKeeper إدارة البيانات الهامة وإنشاء مخططات تنظيمية مفصلة ومراقبة متطلبات حفظ الملفات/الامتثال عبر مؤسستك. من خلال الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي، وتخصيص حقول البيانات، وإدارة المواعيد النهائية باستخدام الإشعارات (مثل تواريخ التقديم)، والمزيد، يمكنك الاستف...
BoardOnTrack
boardontrack.com
تساعد BoardOnTrack مجالس إدارة المدارس المستقلة على تحقيق نتائج استثنائية. نحن منصة إدارة الحوكمة الوحيدة عبر الإنترنت المصممة لحوكمة المدارس المستقلة. توفر عضوية BoardOnTrack إرشادات الخبراء (بدون رسوم استشارية بالساعة) والوصول إلى منصة إدارة مجلس الإدارة الوحيدة البديهية وسهلة الاستخدام والمتكاملة...
Board Management
boardmanagement.com
هل أنت مستعد للارتقاء بمجلس إدارتك إلى المستوى التالي؟ استخدم برامج اجتماعات مجلس الإدارة والإدارة لدينا لمساعدة أعضاء مجلس الإدارة على التعاون وإنجاز المزيد
Beenote
beenote.io
Beenote هو أول حل لإدارة اجتماعات الإدارة لمجلس الإدارة والمدير التنفيذي والفريق. Beenote هي أداة سهلة ويمكن الوصول إليها وفعالة. من البداية إلى نهاية عملية الاجتماع، يساعد Beenote الفرق على تنظيم اجتماعات فعالة من خلال التخطيط للاجتماعات وعقدها ومتابعتها (المهام والقرارات). باستخدام Beenote، يمكنك ...
MyBoardPacket
myboardpacket.com
منذ عام 2001، وافق الآلاف من العملاء السعداء على أن MyBoardPacket آمن وبسيط وسهل الاستخدام. أداة لإدارة اجتماعات مجلس الإدارة عبر الإنترنت توفر إدارة المستندات والتصويت عبر الإنترنت والمناقشات عبر الإنترنت والمزيد. يمكّنك موقع MyBoardPacket.com من نشر بوابة إلكترونية مرنة للغاية ويمكن استخدامها أيضً...
Knowa
knowa.co
حوكمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تربط كل ما يحتاج مجلس الإدارة الخاص بك إلى إدارته. قم بإثبات صحة مجلس الإدارة الخاص بك في المستقبل من خلال منصة حوكمة التوصيل والتشغيل الخاصة بـ Knowa، والتي توفر اكتشاف المعرفة الممكّنة بالذكاء الاصطناعي والاجتماعات والتعاون في نظام بيئي واحد آمن ومتعدد الاستخدامات.
Tasks in a Box
tasksinabox.com
اسمح للأشخاص الذين يشتركون في نفس الأهداف بالتعاون معًا. قم بتبسيط عملياتك عبر الشركة، أو تخلص من المخطط التنظيمي. لا يمكن التخطيط لكل شيء، لذا اسمح لنفسك بالتكيف مع الموقف بسرعة والتعاون معًا.
Diskus
letsdiskus.com
Diskus هو حل لإدارة مجالس الإدارة والاجتماعات يساعد المديرين واللجان وفرق القيادة على الاستعداد والمشاركة والتوافق بشكل أفضل في عملية التعاون واتخاذ القرار. تسهل بوابة مجلس الإدارة الخاصة بها على أمناء ومديري الشركات إدارة الاجتماعات وإنشاء جداول الأعمال وتوزيع المواد بشكل أسهل من أي وقت مضى. يمكنك ...
BoardSpace
boardspace.co
يعد BoardSpace أحد الحلول التي تساعد مجالس الإدارة ومديري الشقق وHOAs والمنظمات غير الربحية على أتمتة وتبسيط إدارة مجلس الإدارة.
Hippoly
hippoly.com
Hippoly عبارة عن منصة تعاون سلسة وآمنة مصممة للسحابة ومصممة لصناع القرار. مجموعة المستخدمين الأساسية لدينا هي مجلس إدارة المؤسسة، ولكن يتم استخدام Hippoly أيضًا بين فرق الإدارة والمجالس الاستشارية ومجموعات المساهمين الذين يريدون طريقة سهلة وآمنة للتواصل ومشاركة المعلومات.
BoardShape
boardshape.com
إدارة اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجنة بشكل أفضل. اجعل مجلس الإدارة أو اللجنة الخاصة بك في حالة جيدة اليوم مع BoardShape. يستهدف BoardShape الشركات الناشئة، وهو عبارة عن برنامج كمنتج خدمة يوفر ما يكفي من الميزات والوظائف لمساعدة شركتك الناشئة على إدارة اجتماعات مجلس الإدارة بشكل أفضل دون أن يعيق الطر...
AdvisoryCloud
advisorycloud.com
AdvisorCloud هي المنصة الرائدة التي تربط المهنيين والشركات من خلال المجالس الاستشارية. تسمح منصتنا الشاملة للشركات والفرق بتوظيف وبناء وتشغيل مجلس استشاري يضم كبار المتخصصين من جميع أنحاء العالم. يمكن للمحترفين على جميع المستويات الانضمام فورًا إلى المجالس الاستشارية العاملة على منصتنا، وإضافة أعمال...