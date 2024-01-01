بدائل - Nasdaq

Tasks in a Box

tasksinabox.com

اسمح للأشخاص الذين يشتركون في نفس الأهداف بالتعاون معًا. قم بتبسيط عملياتك عبر الشركة، أو تخلص من المخطط التنظيمي. لا يمكن التخطيط لكل شيء، لذا اسمح لنفسك بالتكيف مع الموقف بسرعة والتعاون معًا.