Napkin AI هو محرر مستندات يساعد المستخدمين على إنشاء مستندات جذابة باستخدام المساعدات البصرية وعناصر سرد القصص. تتيح ميزات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين إضافة الرموز والرسومات والمخططات والرسوم البيانية إلى محتواهم بسهولة، دون الحاجة إلى مهارات التصميم. كما أنه يوفر اقتراحات مرئية بناءً على السياق ويسهل التعاون من خلال السماح بالمشاركة السهلة للمستندات التي تم إنشاؤها. توفر الأداة ميزة فريدة حيث يمكن للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو قصيرة متوافقة مع محتواهم، مما يتيح سهولة سرد القصص وعرض الأفكار. يتم تحريك مقاطع الفيديو تلقائيًا، مما يجعلها أكثر جاذبية دون الحاجة إلى مزيد من التحرير. تم أيضًا تبسيط عملية التحرير نفسها، مما يسمح للمستخدمين بإزالة كلمات الحشو والضوضاء غير الضرورية بسهولة. يتم تسويق Napkin AI باعتباره مساعدًا مرئيًا، مما يشير إلى أنه يعمل كأداة داعمة للمستخدمين لإضفاء الحيوية على أفكارهم. واجهة سهلة الاستخدام وميزات بديهية تجعلها في متناول المستخدمين من جميع مستويات الخبرة. بشكل عام، تعد Napkin AI أداة موصى بها لأي شخص يتطلع إلى تحسين التفاعل والجاذبية البصرية لمستنداته أو عرضه التقديمي أو رواية القصص.

الموقع الإلكتروني: napkin.ai

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