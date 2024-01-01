بدائل - nandbox

JMango360

jmango360.com

نحن نمكن نمو الهاتف المحمول لشركات التجارة الإلكترونية. نحن نقدم التطبيقات الأصلية وتسويق التطبيقات وتطوير التطبيقات المخصصة. يقضي الأشخاص 90% من "الوقت الذي يقضونه على الهاتف المحمول" في التطبيقات. لقد أدى هذا إلى تغيير الطريقة التي ينظر بها العملاء إلى التسوق عبر الهاتف المحمول. إنهم يريدون تجارب ...