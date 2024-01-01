بدائل - Namecheap
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail هي خدمة استضافة بريد إلكتروني آمنة للشركات. يحتوي على نظام أساسي للتعاون مدمج لتمكين المؤسسة بأكملها من المشاركة والتواصل بسلاسة داخل Inbox. إنه مزيج من البريد الإلكتروني الكلاسيكي وأدوات التعاون الحديثة التي تعزز استخدام التعليقات والإعجابات والمشاركة. يتكامل Zoho Mail بشكل جيد مع جميع تط...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. هي شركة أمريكية مسجلة لنطاقات الإنترنت وشركة استضافة ويب يتم تداول أسهمها علنًا، ويقع مقرها الرئيسي في سكوتسديل بولاية أريزونا وتم تأسيسها في ولاية ديلاوير. اعتبارًا من يونيو 2020، أصبح لدى GoDaddy أكثر من 20 مليون عميل وأكثر من 7000 موظف حول العالم. تشتهر الشركة بإعلاناتها على شاشات ا...
Hostinger
hostinger.com
اختر حل استضافة الويب الخاص بك وقم بإنشاء موقع الويب المثالي! من الاستضافة والمجالات المشتركة إلى VPS - لدينا كل ما تحتاجه لتحقيق النجاح عبر الإنترنت.
Google Domains
domains.google
اعثر على مكانك عبر الإنترنت باستخدام نطاق من Google، مدعوم بموثوقية Google وأمانها وأدائها.
IONOS
ionos.com
الوصول إلى عالم IONOS بأكمله: العقود والمنتجات وبيانات العملاء وطلب الخدمات أو تغييرها - الآن تسجيل دخول محمي بكلمة مرور.
DigitalOcean
digitalocean.com
شركة DigitalOcean, Inc. هي شركة أمريكية تقدم البنية التحتية السحابية ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك ولها مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم. توفر DigitalOcean للمطورين خدمات سحابية تساعد على نشر وتوسيع نطاق التطبيقات التي تعمل في وقت واحد على أجهزة كمبيوتر متعددة. اعتبارًا من يناير 2018، كانت D...
SiteGround
siteground.com
SiteGround هي أكبر منصة استضافة مواقع ويب مستقلة يثق بها أصحاب أكثر من 2.8 مليون نطاق حول العالم. مع التركيز على سرعة الويب وأمانه، تتضمن خدمة استضافة SiteGround أدوات إدارة مواقع ويب بسيطة ولكنها قوية وحلول داخلية فريدة تجعل مواقع الويب تعمل بشكل أسرع وأكثر أمانًا. إلى جانب خدمة العملاء الرائدة في ...
Bluehost
bluehost.com
تعد Bluehost، إحدى شركات Newfold Digital، شريكًا موثوقًا به لمستخدمي WordPress. تأسست Bluehost في عام 2003، وهي تمكن المبتدئين والخبراء على حدٍ سواء من إنشاء تواجد على الويب والحفاظ عليه من خلال استضافة ويب موثوقة وأدوات التجارة الإلكترونية وتطبيقات التسويق والأمن الآلي وأدوات WordPress. تسهل لوحة ا...
10Web
10web.io
10Web هو موقع ويب رائد للذكاء الاصطناعي ومنشئ للتجارة الإلكترونية بالذكاء الاصطناعي. في عصرنا هذا، نقوم بإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الفرص عبر الإنترنت. تعمل أدواتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تبسيط إنشاء وإدارة الأعمال الرقمية، وكسر الحواجز التقنية. تعمل أداة إنشاء مواقع الويب المستن...
Vultr
vultr.com
تتمثل مهمة Vultr في جعل الحوسبة السحابية عالية الأداء سهلة الاستخدام وبأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها محليًا للشركات والمطورين حول العالم. لقد خدم Vultr، وهو المفضل لدى المطورين، أكثر من 1.5 مليون عميل في 185 دولة من خلال حلول حوسبة سحابية عالمية مرنة وقابلة للتطوير ووحدة معالجة الرسومات السحابية و...
DreamHost
dreamhost.com
قم بتحسين تصنيفات محرك البحث الخاص بك واجذب المزيد من العملاء إلى موقع الويب الخاص بك باستخدام أدوات ورؤى وأفكار مخصصة وخطة تحسين محركات البحث (SEO) خطوة بخطوة. تتضمن ميزات مجموعة أدوات DreamHost SEO - ... عرض المزيد التدقيق الشامل لموقع الويب - خطة تحسين محركات البحث المخصصة مع المهام - تقارير التق...
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH، ومن الناحية القانونية OVH Groupe SAS، هي شركة حوسبة سحابية فرنسية تقدم VPS وخوادم مخصصة وخدمات ويب أخرى. اعتبارًا من عام 2016، تمتلك OVH أكبر مركز بيانات في العالم من حيث المساحة السطحية. اعتبارًا من عام 2019، كانت أكبر مزود استضافة في أوروبا، وثالث أكبر مزود في العالم بناءً على الخوادم الفعلية...
Krystal
krystal.uk
كريستال هي شركة خدمات إنترنت بدأت في عام 2002 متخصصة في الأدوات والخدمات المتطورة للشركات في جميع أنحاء العالم. نحن نفعل الأشياء بشكل مختلف، ونقدم حلولاً متميزة مستدامة دون التضحية بالأداء. اليوم، نحن أكبر شركة استضافة ويب مستقلة في المملكة المتحدة، ومضيف الويب الوحيد في العالم من شركة B Corp ومزود ...
Contabo
contabo.com
Contabo🥇Cloud VPS وخوادم مخصصة بسعر سيعجبك. المزيد من قوة الحوسبة بتكلفة أقل | دعم حائز على جوائز من شخص حقيقي - وليس روبوت! | 6 مناطق، 10 مواقع | وقت تشغيل بنسبة 99.996% على مدار الـ 12 شهرًا الماضية
Gandi
gandi.net
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Hover
hover.com
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Webnode
webnode.com
أنشئ موقع الويب الخاص بك مجانًا! يمكنك إنشاء موقع ويب رائع باستخدام Webnode في دقائق معدودة فقط. انضم إلى 45 مليون مستخدم لدينا وقم ببناء واحد بنفسك.
WP Engine
wpengine.com
يوفر WP Engine استضافة WordPress مُدارة لأكثر من 1.2 مليون موقع ويب وتجارب رقمية. دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أفضل مستوى من الأمان والأداء الرائد في السوق.
NameSilo
namesilo.com
NameSilo LLC هي شركة أمريكية مسجلة لنطاقات الإنترنت وشركة استضافة مواقع يقع مقرها الرئيسي في فينيكس، أريزونا. وهي مملوكة لشركة NameSilo Technologies Corp.، المدرجة في بورصة الأوراق المالية الكندية (بورصة بديلة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة). NameSilo هي شركة مسجلة لأسماء النطاقات معتمدة من ICANN ...
HostGator
hostgator.com
HostGator هي شركة رائدة في مجال استضافة الويب الآمنة وبأسعار معقولة. اكتشف سبب ثقة الآلاف من العملاء بنا للتعامل مع احتياجات استضافة مواقع الويب الخاصة بهم.
GreenGeeks
greengeeks.com
استضافة الويب سريعة وآمنة وصديقة للبيئة. الإنترنت هو ملوث كبير للبيئة. ابدأ باستضافة موقع الويب الخاص بك على مزود استضافة الويب الصديق للبيئة الرائد في العالم وإحداث تأثير إيجابي على البيئة!
Domain.com
domain.com
يعد العثور على نطاق موقع الويب المثالي أمرًا سهلاً مثل 1-2-3. قم بشراء اسم نطاق، وقم بإنشاء موقع ويب واستضافته، واستمتع بأدوات التسويق الاحترافية عبر الإنترنت.
Pantheon
pantheon.io
Pantheon هي منصة عمليات مواقع الويب (WebOps) التي يستخدمها كبار المطورين والمسوقين وتكنولوجيا المعلومات لبناء وإطلاق وتشغيل مواقع Drupal وWordPress الخاصة بهم. يتضمن Pantheon جميع الأدوات التي يحتاجها المطورون المحترفون لإنشاء مواقع أفضل الممارسات، مثل البيئات المرحلية والتحكم في الإصدار والنسخ الاح...
Cloudways
cloudways.com
صُنعت للتجارب الاستثنائية. منصة الاستضافة السحابية المُدارة. ركز على عملك وتجنب كل متاعب استضافة الويب. تضمن الاستضافة المُدارة لدينا أداءً وموثوقية واختيارات لا مثيل لها مع دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يعمل كفريقك الممتد، مما يجعل Cloudways خيارًا نهائيًا للوكالات المتنامية وشركات التجارة ...
One.com
one.com
قم بتنمية أعمالك عبر الإنترنت من خلال حلنا الشامل لإنشاء موقع ويب مذهل. سجل نطاقك اليوم! يتضمن البريد الإلكتروني الشخصي وSSL والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والمزيد.
Afternic
afternic.com
Afternic، إحدى شركات GoDaddy، وهي أكبر سوق للنطاقات المتميزة ذات الخدمة الكاملة في العالم.
Dynadot
dynadot.com
سوق مجال فائق القوة. نحن اسم نطاق معتمد من ICANN وحل لبناء موقع ويب يساعد في جعل إدارة نطاقاتك بسيطة وبأسعار معقولة وآمنة.
Kamatera
kamatera.com
انشر بنية تحتية سحابية عالمية عالية الأداء والإنتاج في أقل من 60 ثانية. قم بالتسجيل والمحاولة الآن - 30 يومًا مجانًا تمامًا.
Sav
sav.com
تسجيلات رخيصة لأسماء النطاقات، وحجز النطاقات لأكثر من 100 نطاق TLD، وسوق كبير للنطاقات المميزة والمزادات.