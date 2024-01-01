MyShell

MyShell

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الموقع الإلكتروني: myshell.ai

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

MyShell عبارة عن منصة دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء وتخصيص مساعدهم الافتراضي أو الروبوت. تتميز المنصة بمجموعة متنوعة من أدوات الدردشة، مثل الدردشات المثبتة والمرشحات حسب النوع، بما في ذلك الأدوات والترفيه والتعليم، لتعزيز تجربة المستخدم. تتيح ورشة عمل الروبوتات في MyShell للمستخدمين إنشاء وتخصيص مساعدهم الافتراضي أو الروبوت الخاص بهم، مما يوفر تجربة دردشة شخصية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة. يتم دعم النظام الأساسي بلغات متعددة، بما في ذلك الإنجليزية واليابانية، ويتكامل مع Telegram، وهو تطبيق مراسلة شائع. يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول والاشتراك في النظام الأساسي للوصول إلى ميزات إضافية، مثل زيادة القدرة على التحمل للمحادثات. يستخدم MyShell تقنية الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة محادثة ذكية وتعزيز مشاركة المستخدم. بشكل عام، تقدم MyShell منصة دردشة ذكية وقابلة للتخصيص توفر للمستخدمين القدرة على إنشاء وتصميم مساعد افتراضي أو روبوت خاص بهم. من خلال مجموعة متنوعة من أدوات الدردشة والمرشحات المتاحة، يمكن للمستخدمين تحسين تجربة الدردشة الخاصة بهم لتلبية احتياجاتهم الخاصة. إن تكامل النظام الأساسي مع Telegram ودعم اللغات المتعددة يجعله في متناول قاعدة مستخدمين أوسع، وتضمن تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة به تجربة محادثة ذكية وجذابة.

الموقع الإلكتروني: myshell.ai

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