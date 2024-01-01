myReach هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل كمركز للمعرفة الشخصية مصمم لإدارة وتنظيم والبحث عن المعلومات المحفوظة من قبل المستخدمين. فهو يحل محل الحاجة إلى البحث في مجلدات سطح المكتب المختلفة أو Google Drive أو البريد الإلكتروني أو الهاتف لتحديد موقع المستندات والملاحظات وجهات الاتصال ومواقع الويب. يمكن للمستخدمين حفظ جميع بياناتهم المهمة وتخزينها بسهولة في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، توفر الأداة مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يجيب على الأسئلة، مما يسهل على المستخدمين استرجاع المعلومات. تم تصميم الشبكة العصبية للأداة لاستخراج المعلومات وتعلمها من محتوى جميع العناصر المحفوظة وتنظيمها بطريقة يمكن للمستخدمين العثور عليها بسهولة. وبمساعدة مساعد الذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين العثور على المعلومات من خلال البحث عن كلمات رئيسية محددة، على غرار سؤال مساعد شخصي. يدعم myReach أيضًا العلاقات والخصائص التي تسمح للمستخدمين بالاتصال بالبيانات وتنظيمها ووضعها في سياقها. يمكن للمستخدمين تجميع المعلومات في موضوعات وإضافة علامات وربط أفكارهم بالشبكة مثل الخريطة الذهنية. وهذا يساعد المستخدمين على العثور على المعلومات بشكل أسرع واسترجاعها بسهولة. يعد myReach مفيدًا للطلاب والمهنيين وأي شخص يتعامل مع الكثير من البيانات ويحتاج إلى استرداد المعلومات بسرعة وكفاءة. تسهل ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالأداة إدارة المعرفة وتوفير الوقت وزيادة الإنتاجية.

الموقع الإلكتروني: myreach.io

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