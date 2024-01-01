Myko AI

Myko AI

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الموقع الإلكتروني: myko.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Myko AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Myko Ai هي أداة محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي تم تصميمها للإجابة على جميع أسئلة فريق المبيعات لديك في ثوانٍ. الاتصال بأنظمة مثل Salesforce وHubspot وSnowflake - Myko هي أداة تحليلات أعمال باللغة الطبيعية مصممة لمساعدة أصحاب الأعمال في الحصول على إجابات لأسئلتهم دون الحاجة إلى أي SQL أو تعليمات برمجية. بالنسبة لمستخدمي ذكاء الأعمال، يمكنك تحديد وبناء المصطلحات والتعريفات الأساسية لمؤسستك لتوحيد المقاييس عبر المستخدمين. احصل على المزيد من الإيرادات من خلال الكشف عن البيانات بين لوحات المعلومات الخاصة بك.

الموقع الإلكتروني: myko.ai

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