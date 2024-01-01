Musico

Musico

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الموقع الإلكتروني: musi-co.com

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Musico هو محرك برمجيات الذكاء الاصطناعي متخصص في إنشاء الموسيقى. يستخدم النظام مزيجًا من خوارزميات التعلم الآلي التقليدية والحديثة لإنشاء موسيقى متنوعة وخالية من حقوق الطبع والنشر. يدعم نهجها التوليدي منشئي الموسيقى في عملية الإنتاج الخاصة بهم من خلال تقديم صوت متكيف يمكنه التكيف مع سياقه في الوقت الفعلي. تتراوح الموسيقى التي تنتجها Musico من المؤلفات شبه المدعومة إلى المؤلفات الآلية بالكامل، مما يوفر حلولاً لكل من الموسيقيين المحترفين وغير الموسيقيين. تقدم Musico أيضًا ابتكارات مثل التأليف المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح توليد ألحان وإيقاعات وتناغمات لا حصر لها يمكنها الاستجابة لمدخلات المبدع. يتيح التطبيق المسمى "Impro" للموسيقيين وفناني الأداء إنشاء الموسيقى في الوقت الفعلي من خلال التحكم البديهي في Musico باستخدام الإيماءات. يمكن تعيين محركها والاستجابة في الوقت الفعلي لإشارات التحكم المختلفة، مما يوفر إمكانيات تفاعل لا نهاية لها. علاوة على ذلك، تستكشف Musico بنشاط العلاقة بين الموسيقى والسرد لتطوير مكون إضافي للموسيقى التصويرية من الجيل التالي لرواة القصص ومطوري الألعاب ومحترفي الوسائط المتعددة.

الموقع الإلكتروني: musi-co.com

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