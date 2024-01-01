Musicfy هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء أغلفة خاصة بهم لأغانيهم المفضلة في ثوانٍ معدودة. توفر الأداة مكتبة موسيقية تضم الأغاني الشهيرة لفنانين مختلفين مثل أريانا غراندي وإيمينيم ودريك وغيرهم. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين الأغاني المتاحة وإنشاء ريمكسات أو أغلفة خاصة بهم عن طريق إضافة لمسة من الذكاء الاصطناعي. تحتوي الصفحة الرئيسية للأداة على واجهة تعرض الأغاني المتاحة بالإضافة إلى أغلفة الذكاء الاصطناعي التي أنشأها المستخدم لنفس الأغاني. يمكن لعشاق الموسيقى استخدام هذه الميزة لاكتشاف أغلفة الذكاء الاصطناعي التي أنشأها الآخرون والاستماع إليها. لم يتم الكشف عن تقنية الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها Musicfy علنًا، ولكنها مصممة لإنتاج صوت عالي الجودة يحاكي غناء الإنسان الطبيعي. لإنشاء غلاف AI، يمكن للمستخدمين متابعة البرنامج التعليمي للإنشاء المقدم على النظام الأساسي. يمكنهم اختيار المدة والتكرار والدقات في الدقيقة للأغنية التي يريدون إنشاءها، وإضافة غناء، ثم السماح للذكاء الاصطناعي بالقيام بالباقي. يمكن بعد ذلك مشاركة غلاف الذكاء الاصطناعي الناتج مع الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الأخرى. بشكل عام، Musicfy هي أداة قد تكون مفيدة لأي شخص يستمتع بالموسيقى ويريد تجربة إنشاء أغلفة الذكاء الاصطناعي للأغاني الشعبية أو إعادة مزجها أو اكتشافها.

الموقع الإلكتروني: musicfy.lol

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