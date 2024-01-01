بدائل - Munch

Waymark

waymark.com

Waymark هي منصة إنتاج الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تستخدم موجهًا واحدًا لإنشاء إعلانات تجارية مذهلة وشخصية ومواقع محددة في دقائق - دون الحاجة إلى مهارات إبداعية. سواء كنت تعمل في مجال الإعلام أو المبيعات أو وكالة، فإن Waymark يمكّنك من استخدام الفيديو في سير عملك بشكل لم يسبق له مثيل، مما يعزز أدا...