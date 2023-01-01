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МТС Music

МТС Music

music.mts.ru

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من МТС Music على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

استمع إلى أكثر من 65 مليون مقطوعة موسيقية ومختارات شخصية وقوائم تشغيل ومسارات مفضلة وغير ذلك الكثير. من خلال الاتصال بالاشتراك، يمكنك الوصول دون قيود أو إعلانات، بالإضافة إلى القدرة على الاستماع إلى مساراتك المفضلة. أول شهرين من الاشتراك مجانيان للمستخدمين الجدد، ثم - 169 ₽/الشهر.

الموقع الإلكتروني: music.mts.ru

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ МТС Music. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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