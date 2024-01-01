MSG91 هي منصة اتصالات سحابية رائدة توفر للشركات في الولايات المتحدة مجموعة من واجهات برمجة تطبيقات الاتصالات الآمنة والقوية لخدمات الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني والصوت والمصادقة. بعض التفاصيل الأساسية حول MSG91 وعروضه: * قنوات الاتصال: يقدم MSG91 واجهات برمجة التطبيقات (APIs) كاملة الميزات التي تمكن الشركات من التواصل والتفاعل مع عملائها عالميًا من خلال قنوات اتصال متنوعة، بما في ذلك الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp والصوت. * حلول الاتصالات: توفر المنصة مجموعة من حلول الاتصالات، مثل منصة مركز الاتصال، والأتمتة القائمة على الأحداث، وتجزئة العملاء، والتحقق الآمن الفوري من خلال كلمات المرور لمرة واحدة (OTPs). * الموثوقية والأمان: تفخر MSG91 بتقديم منصة اتصالات سحابية آمنة وموثوقة، مع ميزات مثل المصادقة الثنائية وبروتوكولات التشفير المتوافقة مع معايير الصناعة لحماية البيانات الحساسة. * التكامل وقابلية التوسع: تم تصميم النظام الأساسي ليتم دمجه بسهولة مع أنظمة وتطبيقات الأعمال الحالية، مما يسمح بالدمج السلس لوظائف الاتصال الخاصة بـ MSG91. كما أنها توفر حلولاً قابلة للتطوير لتلبية احتياجات الشركات بجميع أحجامها، بدءًا من الشركات الناشئة ووصولاً إلى المؤسسات الكبيرة. * نجاح العملاء: يتمتع MSG91 بسجل حافل في تمكين استراتيجيات مشاركة العملاء والتواصل الناجحة للشركات، كما يتضح من دراسات الحالة التي تضم عملاء مثل Milkbasket وUnacademy وIxigo.

الموقع الإلكتروني: msg91.com

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