Movmi هو برنامج مجاني لالتقاط الحركة البشرية يسمح لرسامي الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد بإنشاء رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد دون استخدام بدلة أو جهاز. إنها أداة التقاط حركة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تلتقط حركة الإنسان من بيانات الوسائط ثنائية الأبعاد (الصورة والفيديو) وتدير عملية الالتقاط بأكملها على السحابة، مما يلغي حاجة العملاء إلى استخدام الأجهزة المتطورة. وهو يدعم لقطات الوسائط من أي كاميرا، بدءًا من الهواتف الذكية وحتى الكاميرات الاحترافية، ومن خلال أي مشهد من أنماط الحياة. تدعم هذه الأداة المشاهد التي تحتوي على العديد من البشر والتجهيزات المختلفة، بما في ذلك Huma Meta-Rig، والجهاز البشري، والجهاز البشري الأساسي. متجر Movmi عبارة عن مجموعة من الشخصيات كاملة التركيب والمجانية، والتي يمكن لمطوري الحركة ثلاثية الأبعاد استخدامها في مشاريعهم. يستكشف مكتبة من الرسوم المتحركة للشخصية لكامل الجسم للعديد من الأوضاع والأفعال. هدف Movmi هو تطوير التكنولوجيا في رؤية الكمبيوتر التي تركز على تقدير الحركة البشرية ثلاثية الأبعاد من محتوى الوسائط ثنائي الأبعاد. يمكن استخدام ملف FBX الناتج في أي بيئة ثلاثية الأبعاد، مما يوفر الوقت لرسامي الرسوم المتحركة ومطوري الحركة. مع العضويات المختلفة، يمكن للمستخدمين اختيار ميزات مختلفة، بدءًا من الإعلانات المدعومة وحتى ميزات الالتقاط الكاملة. بشكل عام، يوفر Movmi حلاً ثوريًا لالتقاط الحركة البشرية، مما يسهل على رسامي الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد إنشاء رسوم متحركة عالية الجودة.

الموقع الإلكتروني: movmi.co

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