Motionlab

Motionlab

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: motionlab.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Motionlab على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة Motionlab هي التقنية المثالية للوكالات والعلامات التجارية والتي تمكنك من إنشاء اتصالات فيديو مخصصة. يقوم Motionlab بإنشاء رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل التطبيق باستخدام المنشطات. مع الإمكانيات المتنوعة لتوزيع مقاطع الفيديو المخصصة، ستصل دائمًا إلى الحد الأقصى من إمكانية التفاعل مع عملائك. يمكن دمج مقاطع الفيديو المخصصة بواسطة منصة Motionlab بسهولة. في منصة البريد الإلكتروني المفضلة لديك، أو حلول الرسائل القصيرة/رسائل الوسائط المتعددة أو التطبيقات المخصصة. استخدم Motionlab Player واترك لنا استضافة وبث مقاطع الفيديو الخاصة بك. يمكن دمج Motionlab Player بسهولة. في صفحتك المقصودة بفضل عمليات التكامل المتنوعة لحلول الويب الأكثر استخدامًا. سيقوم مشغلنا دائمًا بتشغيل الفيديو المناسب للمشاهد المحدد. اسمح لعملائك بالتفاعل مع مقاطع الفيديو الخاصة بهم بفضل أزرار CTA. استخدم إمكانات إنتاج الفيديو الكاملة. تتوفر مئات التأثيرات للفيديو الخاص بك بفضل ملحق Motionlab Template Creator AE. يستخدم فنانو الفيديو ملحق Motionlab Template Creator AE Extension لإنشاء قالب فيديو ديناميكي يسمح لهم بدمج البيانات والأصول الإبداعية في آلاف مقاطع الفيديو المخصصة والفريدة من نوعها. يتم تعيين سمات التخصيص بواسطة مدير البيانات مسبقًا. بفضل هذا الفيديو، يمكن للفنانين التركيز فقط على تحرير الفيديو وإعداد القالب الديناميكي. تسجل مقاطع الفيديو المخصصة معدلًا رائعًا لإكمال الفيديو والمشاركة ونسبة النقر إلى الظهور. قم بقياس هذه والعديد من المقاييس الأخرى باستخدام الإحصائيات المتكاملة. تتيح لك منصة Motionlab أيضًا استخدام أزرار CTA الفريدة لكل عميل
الفئات:
Business
برنامج البريد الإلكتروني للفيديو

الموقع الإلكتروني: motionlab.io

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