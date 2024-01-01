MosaicVoice

MosaicVoice

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الموقع الإلكتروني: mosaicvoice.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MosaicVoice على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نحن نعزز محادثات العملاء بشكل أفضل. قم بتمكين الوكلاء من خلال التوجيه في الوقت الفعلي والتحليلات القوية لجميع مكالماتك الصوتية والمرئية. تتبع الامتثال والنتائج باستخدام الذكاء الاصطناعي بدلاً من الأشخاص. يُسهل MosaicVoice على مراكز الاتصال أتمتة وظيفة ضمان الجودة الخاصة بها. يستمع برنامجنا إلى محادثات العملاء في الوقت الفعلي ويحدد الوكلاء والمديرين وينبههم إلى أي انتهاكات للامتثال فور حدوثها

الموقع الإلكتروني: mosaicvoice.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MosaicVoice. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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