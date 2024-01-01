قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

نحن نعزز محادثات العملاء بشكل أفضل. قم بتمكين الوكلاء من خلال التوجيه في الوقت الفعلي والتحليلات القوية لجميع مكالماتك الصوتية والمرئية. تتبع الامتثال والنتائج باستخدام الذكاء الاصطناعي بدلاً من الأشخاص. يُسهل MosaicVoice على مراكز الاتصال أتمتة وظيفة ضمان الجودة الخاصة بها. يستمع برنامجنا إلى محادثات العملاء في الوقت الفعلي ويحدد الوكلاء والمديرين وينبههم إلى أي انتهاكات للامتثال فور حدوثها

الموقع الإلكتروني: mosaicvoice.ai

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