Morguefile

Morguefile

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الموقع الإلكتروني: morguefile.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Morguefile على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Morguefile هو موقع صور على الإنترنت وشبكة اجتماعية. ملف المشرحة هو مكان للاحتفاظ بمواد ما بعد الإنتاج لاستخدامها كمرجع، وهو ملف عمل غير نشط. يحتوي ملف المشرحة هذا على صور فوتوغرافية رقمية مجانية عالية الدقة للاستخدام المؤسسي أو العام.

الموقع الإلكتروني: morguefile.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Morguefile. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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