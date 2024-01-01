قراءة آخر الأخبار العاجلة والتحديثات والعناوين. تقدم Montreal Gazette معلومات عن أحدث الأحداث الوطنية والدولية والمزيد. The Gazette، والمعروفة أيضًا باسم Montreal Gazette، هي صحيفة يومية كندية تصدر باللغة الإنجليزية وتملكها شبكة Postmedia Network. تم نشره في مونتريال، كيبيك، كندا. وهي الصحيفة اليومية الوحيدة باللغة الإنجليزية التي تصدر حاليًا في المدينة التي تحمل اسمها.

الموقع الإلكتروني: montrealgazette.com

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