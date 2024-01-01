بدائل - Mondu

PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc. هي شركة أمريكية تدير نظامًا عالميًا للمدفوعات عبر الإنترنت يدعم تحويلات الأموال عبر الإنترنت ويعمل كبديل إلكتروني للطرق الورقية التقليدية مثل الشيكات والحوالات المالية. تعمل الشركة كمعالج دفع للبائعين عبر الإنترنت ومواقع المزادات والعديد من المستخدمين التجاريين الآخرين، حيث تفر...

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

تم دمج Afterpay بالكامل مع جميع المتاجر المفضلة لديك. تسوق كالمعتاد، ثم اختر Afterpay كطريقة الدفع الخاصة بك عند الخروج. يقوم العملاء لأول مرة بإكمال التسجيل السريع، ويقوم العملاء العائدون ببساطة بتسجيل الدخول.

Klarna

Klarna

klarna.com

قم بتقسيم أي عملية شراء إلى 4 دفعات بدون فوائد. عبر الإنترنت أو في المتجر، الأمر سهل مع تطبيق Klarna.

Affirm

Affirm

affirm.com

ادفع بالسرعة التي تناسبك. عند الشراء باستخدام Affirm، فإنك تعرف دائمًا بالضبط ما ستدين به ومتى ستنتهي من الدفع. لا توجد رسوم مخفية، ولا حتى رسوم متأخرة.

Zip

Zip

zip.co

ادفع على 4 أقساط وتسوق عبر الإنترنت أو في المتجر في كل مكان يقبل Visa وApple Pay وGoogle. تسوق بشكل أكثر ذكاءً!

Sezzle

Sezzle

sezzle.com

تعمل Sezzle على تمكين المتسوقين من الشراء اليوم وإجراء 4 دفعات بدون فوائد على مدى 6 أسابيع! قم بزيادة التحويلات وقيمة الطلب (AOV) ورضا العملاء.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

لوحة تحكم GoCardless هي المكان الذي يمكنك من خلاله إدارة العملاء وإعداد الخطط وتلقي مدفوعات الخصم المباشر.

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

اشتري الآن وادفع أكثر من 6 أقساط أسبوعية بدون فوائد مع طريقة واحدة للدفع مع Laybuy. تتم إضافة علامات تجارية جديدة يوميًا، لذا تحقق مرة أخرى!

Tamara

Tamara

tamara.co

Shopping should be all fun, no stress. With Tamara, you can split your payments – totally interest-free. وسيلة دفع ولا بالخيال؛ اختر تمارا عند الدفع وقسّم فاتورتك على دفعات بدون فوائد

Zilch

Zilch

zilch.com

اشترِ الآن وادفع لاحقًا باستخدام Zilch. تسوق في أي مكان عبر الإنترنت وسدد قيمة مشترياتك على مدار 6 أسابيع على 4 أقساط.

Laybuy Merchant

Laybuy Merchant

laybuy.com

النمو اللانهائي منصة واحدة. كيف نعمل للتجار. قدم لعملائك طريقة أسهل للدفع. اسمح لهم بالدفع على 6 أقساط أسبوعية بدون فوائد مع استلام دفعتك على الفور. تعني نقاط السعر المنخفضة دورات دفع أقصر وبالتالي تكرار العملاء لعلامتك التجارية.

Paythen

Paythen

paythen.co

تجعل Paythen تقديم خطط دفع واشتراكات سهلة وغير ذلك الكثير أمرًا سهلاً، بينما تقلل عمليات التشغيل الآلي المضمنة من انشغال العمل بالنسبة لك. لا حاجة إلى كود أو معرفة فنية. ما عليك سوى توصيل حساب Stripe الخاص بك والبدء في أقل من دقيقة.

Partial.ly

Partial.ly

partial.ly

يتيح لك Partial.ly تقديم خطة سداد مخصصة ومرنة لعملائك لبدء الدفع على الفور.

Alternative Payments

Alternative Payments

alternativepayments.io

تعد "المدفوعات البديلة" عبارة عن منصة مدفوعات B2B متكاملة الخدمات تعمل على تبسيط المدفوعات وأتمتتها لك ولعملائك. قدم لعملائك منصة آمنة ذات علامة بيضاء لدفع الفواتير من خلال العديد من طرق الدفع (ACH، وبطاقات الائتمان، والدفع بالتقسيط). يمكنك التكامل مع حلول برامج المحاسبة وPSA الرائدة لمزامنة الفواتي...

Simpl

Simpl

getsimpl.com

Simpl هي شبكة الدفع الرائدة في الهند بنقرة واحدة والتي تهدف إلى جعل المدفوعات غير مرئية وذكية للأموال. وهي ملتزمة بتبسيط وإضفاء الطابع الديمقراطي على التحول الرقمي في مجال المدفوعات. باعتبارها منصة تجربة المستهلك الأولى في الهند، فإن Simpl تقوم بمهمة تمكين التجار من بناء علاقات موثوقة مع العملاء، م...

Vartana

Vartana

vartana.com

Vartana عبارة عن منصة متكاملة لإغلاق وتمويل مبيعات المؤسسات B2B تعمل على تبسيط كيفية قيام مندوبي المبيعات بإبرام الصفقات ودفع المشترين من خلال تبسيط عملية الإغلاق والقضاء على تأخير شروط الدفع.

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