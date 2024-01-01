تقود Mondu الابتكار في مجال المدفوعات بين الشركات. من خلال جعل مدفوعات B2B على قدم المساواة مع B2C ووضع العملاء في قلب تدفق الدفع، تضمن Mondu تجربة سلسة ومتطورة. يتيح حل Mondu للتجار والأسواق أن يقدموا لعملائهم التجاريين في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة طرق الدفع الأكثر شيوعًا بين الشركات وشروط الدفع المرنة في بيئة متعددة القنوات، سواء عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت. والنتيجة هي قصة مربحة للجانبين: حيث يتم تمكين عملاء الأعمال من الشراء والدفع عندما يريدون، وهو ما يترجم إلى معدل تحويل أعلى ومتوسط ​​قيمة الطلب، ويؤدي في النهاية إلى دفع النمو للتجار والأسواق. تأسست شركة Mondu GmbH في عام 2021 على يد رواد الأعمال Malte Huffmann وPhilipp Povel وGil Danziger بهدف تبسيط معاملات الدفع بين الشركات. لدى Mondu فريق يضم أكثر من 140 متخصصًا موهوبًا من خلفيات متنوعة ويتمتعون بخبرة من أفضل الشركات في مجال التكنولوجيا وفي أماكن أخرى. جمعت Mondu 90 مليون دولار أمريكي من تمويل الأسهم والديون من كبار المستثمرين Valar Ventures وCherry Ventures وFinTech Collective وبنك VVRB.

الموقع الإلكتروني: mondu.ai

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