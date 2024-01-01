Mondu

Mondu

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الموقع الإلكتروني: mondu.ai

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقود Mondu الابتكار في مجال المدفوعات بين الشركات. من خلال جعل مدفوعات B2B على قدم المساواة مع B2C ووضع العملاء في قلب تدفق الدفع، تضمن Mondu تجربة سلسة ومتطورة. يتيح حل Mondu للتجار والأسواق أن يقدموا لعملائهم التجاريين في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة طرق الدفع الأكثر شيوعًا بين الشركات وشروط الدفع المرنة في بيئة متعددة القنوات، سواء عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت. والنتيجة هي قصة مربحة للجانبين: حيث يتم تمكين عملاء الأعمال من الشراء والدفع عندما يريدون، وهو ما يترجم إلى معدل تحويل أعلى ومتوسط ​​قيمة الطلب، ويؤدي في النهاية إلى دفع النمو للتجار والأسواق. تأسست شركة Mondu GmbH في عام 2021 على يد رواد الأعمال Malte Huffmann وPhilipp Povel وGil Danziger بهدف تبسيط معاملات الدفع بين الشركات. لدى Mondu فريق يضم أكثر من 140 متخصصًا موهوبًا من خلفيات متنوعة ويتمتعون بخبرة من أفضل الشركات في مجال التكنولوجيا وفي أماكن أخرى. جمعت Mondu 90 مليون دولار أمريكي من تمويل الأسهم والديون من كبار المستثمرين Valar Ventures وCherry Ventures وFinTech Collective وبنك VVRB.
الفئات:
Finance
برنامج الدفع بالتقسيط واشتري الآن وادفع لاحقًا (BNPL).

الموقع الإلكتروني: mondu.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mondu. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

PayPal

PayPal

paypal.com

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

Klarna

Klarna

klarna.com

Affirm

Affirm

affirm.com

Zip

Zip

zip.co

Sezzle

Sezzle

sezzle.com

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

Tamara

Tamara

tamara.co

Zilch

Zilch

zilch.com

Laybuy Merchant

Laybuy Merchant

laybuy.com

Paythen

Paythen

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Relay Payments

Relay Payments

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PayTrace

paytrace.net

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Shopamine

Shopamine

shopamine.com

Vartana

Vartana

vartana.com

Autopista Costanera Norte

Autopista Costanera Norte

web.costaneranorte.cl

Trustly Business

Trustly Business

trustly.com

Trustly Personal

Trustly Personal

trustly.com

Integration Labs

Integration Labs

integrationlabs.co

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