قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

نذهب إلى دور رعاية المسنين، ونضع جهاز استشعار للسرير متصل بالإنترنت تحت جميع أسرتهم. يوفر تطبيقنا للممرضات رؤى قيمة ونظرة عامة على جميع المقيمين فيها. نعمل على تقليل حوادث السقوط وتقرحات الفراش مع تحسين إنتاجية الورديات المسائية والليلية بنسبة تزيد عن 30%. تعمل شركة Momo Medical على حل المشكلة الأكبر التي تؤثر على دور رعاية المسنين، وهي نقص الموظفين مع زيادة جودة الرعاية.

الموقع الإلكتروني: momomedical.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Momo Medical. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.