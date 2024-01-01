Momentum Suite

Momentum Suite

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الموقع الإلكتروني: momentumsuite.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Momentum Suite على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

حل اختبار البرمجيات عبر النظام الأساسي E2E. نحن نعمل على إنشاء ملعب يتيح لك التركيز بشكل أكبر على سهولة الاستخدام بدلاً من مواجهة جهود الاختبار اليدوية والفردية.
الفئات:
Software Development
أدوات اختبار البرمجيات

الموقع الإلكتروني: momentumsuite.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Momentum Suite. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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UserTesting

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BrowserStack

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Hotjar

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Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Browserling

Browserling

browserling.com

TestProject

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