يجعل Mojo Helpdesk خدمة العملاء ودعم تكنولوجيا المعلومات أمرًا سهلاً. يمكنك مركزة الطلبات والتعيين والتشغيل الآلي وتتبع التقدم وإنجاز المزيد من المهام بشكل أسرع. أفضل بديل لإدارة الطلبات باستخدام جداول البيانات ورسائل البريد الإلكتروني، يضع Mojo Helpdesk كل هذه الطلبات في نظام قوي وبسيط لتتبع التذاكر. يمكنك تقليل الطلبات الواردة باستخدام قاعدة معارف الخدمة الذاتية، والحفاظ على تنظيم الأمور عن طريق تعيين التذاكر ووضع علامات عليها، والاستفادة من الأتمتة لتحسين الكفاءة. مع أكثر من 2.5 مليون مستخدم سعيد، يعد Mojo Helpdesk الخيار الأفضل لمحترفي تكنولوجيا المعلومات ومديري ووكلاء خدمة العملاء. تستخدمه الشركات الصغيرة والمتوسطة والمدارس والمؤسسات التعليمية ومنظمات الرعاية الصحية والوكالات الحكومية وغيرها الكثير. ابدأ في دقائق، واتصل بـ Google Workspace الخاص بشركتك أو مؤسستك، وابدأ في إدارة الطلبات، وإنشاء مقالات قاعدة المعرفة، وإدارة الأصول، وتعيين معايير SLA، والتتبع وإعداد التقارير.

الموقع الإلكتروني: mojohelpdesk.com

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