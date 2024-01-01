Mojo Helpdesk

Mojo Helpdesk

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الموقع الإلكتروني: mojohelpdesk.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mojo Helpdesk على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يجعل Mojo Helpdesk خدمة العملاء ودعم تكنولوجيا المعلومات أمرًا سهلاً. يمكنك مركزة الطلبات والتعيين والتشغيل الآلي وتتبع التقدم وإنجاز المزيد من المهام بشكل أسرع. أفضل بديل لإدارة الطلبات باستخدام جداول البيانات ورسائل البريد الإلكتروني، يضع Mojo Helpdesk كل هذه الطلبات في نظام قوي وبسيط لتتبع التذاكر. يمكنك تقليل الطلبات الواردة باستخدام قاعدة معارف الخدمة الذاتية، والحفاظ على تنظيم الأمور عن طريق تعيين التذاكر ووضع علامات عليها، والاستفادة من الأتمتة لتحسين الكفاءة. مع أكثر من 2.5 مليون مستخدم سعيد، يعد Mojo Helpdesk الخيار الأفضل لمحترفي تكنولوجيا المعلومات ومديري ووكلاء خدمة العملاء. تستخدمه الشركات الصغيرة والمتوسطة والمدارس والمؤسسات التعليمية ومنظمات الرعاية الصحية والوكالات الحكومية وغيرها الكثير. ابدأ في دقائق، واتصل بـ Google Workspace الخاص بشركتك أو مؤسستك، وابدأ في إدارة الطلبات، وإنشاء مقالات قاعدة المعرفة، وإدارة الأصول، وتعيين معايير SLA، والتتبع وإعداد التقارير.
الفئات:
Business
برامج مكتب المساعدة

الموقع الإلكتروني: mojohelpdesk.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mojo Helpdesk. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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