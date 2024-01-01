Modulr

Modulr

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: modulrfinance.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Modulr على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نحن منصة رقمية تلغي الحاجة إلى استخدام البنك الذي تتعامل معه للحسابات المصرفية والمدفوعات. نقوم بأتمتة تدفقات الدفع الخاصة بك، ودمج المدفوعات داخل النظام الأساسي الخاص بك، وتمكينك من إنشاء منتجات وخدمات دفع جديدة. كل ذلك من واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة.
الفئات:
Finance
برامج المدفوعات المدمجة

الموقع الإلكتروني: modulrfinance.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Modulr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Stripe

Stripe

stripe.com

WePay

WePay

wepay.com

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

Adyen

Adyen

adyen.com

Finix

Finix

finix.com

Synctera

Synctera

synctera.com

Railsr

Railsr

railsr.com

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

Spreedly

Spreedly

spreedly.com

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OneLoad

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Elopage

Elopage

elopage.com

Teller

Teller

teller.io

Teya

Teya

teya.com

PayTrace

PayTrace

paytrace.net

Cardinity

Cardinity

cardinity.com

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

TrueLayer

TrueLayer

truelayer.com

Discuro

Discuro

discuro.com

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