Mobirise

Mobirise

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: mobirise.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mobirise على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Mobirise هو تطبيق مجاني لتصميم الويب يسمح للمستخدمين بتصميم ونشر مواقع الويب التمهيدية دون الحاجة إلى برمجة. Mobirise هو في الأساس أداة إنشاء مواقع ويب تعمل بالسحب والإفلات، وتتميز بموضوعات مواقع الويب المختلفة. ويقع مقرها الرئيسي في أيندهوفن، هولندا.

الموقع الإلكتروني: mobirise.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mobirise. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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