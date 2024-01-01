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Mobirise هو تطبيق مجاني لتصميم الويب يسمح للمستخدمين بتصميم ونشر مواقع الويب التمهيدية دون الحاجة إلى برمجة. Mobirise هو في الأساس أداة إنشاء مواقع ويب تعمل بالسحب والإفلات، وتتميز بموضوعات مواقع الويب المختلفة. ويقع مقرها الرئيسي في أيندهوفن، هولندا.

الموقع الإلكتروني: mobirise.com

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