mobile.dev
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الموقع الإلكتروني: mobile.dev
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من mobile.dev على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
اختبار واجهة المستخدم المتنقلة، مبسطة. يمكنك كتابة اختبارات واجهة المستخدم وتحديثها وتشغيلها في دقائق، بدلاً من أيام.
الموقع الإلكتروني: mobile.dev
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