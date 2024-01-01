Minuto30

Minuto30

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الموقع الإلكتروني: minuto30.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Minuto30 على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Minuto30.com هو موقع إخباري على الإنترنت، يستفيد من الفرص التكنولوجية وبناء المجتمع لتوفير الأخبار الرقمية.

الموقع الإلكتروني: minuto30.com

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