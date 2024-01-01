Minute7

Minute7

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الموقع الإلكتروني: minute7.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Minute7 على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Minute7 هي أداة لتتبع الوقت والنفقات تتكامل بسهولة مع QuickBooks Online وDesktop. Minute7 مخصص لجميع أنواع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بدءًا من العاملين لحسابهم الخاص وحتى شركات Fortune 500. ليس لدينا أي رسوم خفية. نحن ببساطة نتقاضى 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا.
الفئات:
Business
برامج إدارة النفقات

الموقع الإلكتروني: minute7.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Minute7. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

qonto.com

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