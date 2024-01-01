Minerva

Minerva

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الموقع الإلكتروني: minervaknows.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Minerva على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Minerva هي أداة تساعد في إنشاء ونشر وثائق شاملة. باستخدام إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تقوم Minerva بأتمتة العمليات التي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، أدلة المستخدم ومقاطع فيديو المنتج والإرشادات التفصيلية. إنه يتميز بمجموعة أدوات للتخصيص ويسمح للمستخدمين بالانتقال بسلاسة بين التنسيقات المختلفة. توفر Minerva أيضًا وظيفة الإنشاء بأي لغة و"السرد" باستخدام صوت العميل للحصول على تجربة أكثر تخصيصًا وجاذبية. بفضل سهولة إضافة المتصفح، تتيح لك Minerva إنشاء أدلة دون تنزيلات أو تثبيتات ثقيلة. من أبرز ما يميز هذه الأداة هو السرد الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يبدو أنه يستخدم صوتك بأي لغة من اختيارك. ولصالح الفرق، تعمل الأداة على تبسيط عملية إنتاج ونشر العروض التوضيحية للمنتج، وبالتالي توفير الوقت والجهد وربما الموارد. توفر Minerva أيضًا خيارات مشاركة متعددة الاستخدامات، مثل إمكانية تنزيل الصور وملفات PDF ومقاطع الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين ضبط رؤية الدليل على "خاص"، مما يضمن النشر الآمن مع الحفاظ على إمكانية الوصول لمشاركة الدليل.

الموقع الإلكتروني: minervaknows.com

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