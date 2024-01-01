بدائل - MindSumo

Instagram

Instagram

instagram.com

Instagram (يُختصر عادةً إلى IG أو Insta) هي خدمة شبكات اجتماعية أمريكية لمشاركة الصور والفيديو مملوكة لشركة Facebook، أنشأها Kevin Systrom وMike Krieger وتم إطلاقها في الأصل على iOS في أكتوبر 2010. تم إصدار إصدار Android في أبريل 2012، تلاها إصدار واجهة سطح مكتب محدودة الميزات في نوفمبر 2012، وتطبيق...

Facebook

Facebook

facebook.com

فيسبوك (منمنمة كـ facebook) هي خدمة وسائط اجتماعية وشبكات اجتماعية أمريكية عبر الإنترنت مقرها في مينلو بارك، كاليفورنيا، وهي خدمة رائدة لشركة تحمل الاسم نفسه Facebook, Inc. وقد أسسها مارك زوكربيرج، جنبًا إلى جنب مع زملائه من طلاب كلية هارفارد وزملاء السكن. إدواردو سافرين، وأندرو ماكولوم، وداستن موسك...

X

X

x.com

X، تويتر سابقًا، عبارة عن خدمة وسائط اجتماعية وشبكات اجتماعية عبر الإنترنت تديرها الشركة الأمريكية X Corp.، خليفة شركة Twitter, Inc. تويتر عبارة عن خدمة تدوين مصغر وشبكات اجتماعية أمريكية يقوم المستخدمون بنشر الرسائل المعروفة باسم "التغريدات" والتفاعل معها. يمكن للمستخدمين المسجلين نشر التغريدات وا...

Pinterest

Pinterest

pinterest.com

Pinterest هي خدمة مشاركة صور ووسائط اجتماعية أمريكية مصممة لتمكين حفظ واكتشاف المعلومات (على وجه التحديد "الأفكار") على شبكة الويب العالمية باستخدام الصور، وعلى نطاق أصغر، صور GIF المتحركة ومقاطع الفيديو، في شكل لوحات تعليق. تم إنشاء الموقع بواسطة Ben Silbermann وPaul Sciarra وEvan Sharp وكان لديه أ...

Snapchat

Snapchat

snapchat.com

يتيح لك Snapchat التحدث بسهولة مع الأصدقاء وعرض القصص من جميع أنحاء العالم واستكشاف الأخبار في Discover. الحياة تصبح أكثر متعة عندما تعيش اللحظة! Snapchat هو تطبيق وخدمة مراسلة فورية متعددة الوسائط أمريكية تم تطويرها بواسطة شركة Snap Inc.، في الأصل شركة Snapchat Inc.. إحدى الميزات الرئيسية لـ Snapc...

Reddit

Reddit

reddit.com

Reddit (منمق في شعاره كـ reddit) هو موقع أمريكي لتجميع الأخبار الاجتماعية وتقييم محتوى الويب وموقع للمناقشة. يقوم الأعضاء المسجلون بإرسال المحتوى إلى الموقع مثل الروابط والمشاركات النصية والصور، والتي يتم التصويت عليها بعد ذلك بالموافقة أو الرفض من قبل الأعضاء الآخرين. يتم تنظيم المنشورات حسب الموض...

Tumblr

Tumblr

tumblr.com

Tumblr (منمق كـ tumblr ويُنطق "tumbler") هو موقع أمريكي للتدوين الصغير والشبكات الاجتماعية أسسه ديفيد كارب في عام 2007 وتملكه حاليًا شركة Automattic. تتيح الخدمة للمستخدمين نشر الوسائط المتعددة والمحتويات الأخرى على مدونة قصيرة الشكل. يمكن للمستخدمين متابعة مدونات المستخدمين الآخرين. يمكن للمدونين أ...

Instapaper

Instapaper

instapaper.com

Instapaper هي خدمة وضع إشارات مرجعية تسمح بحفظ محتوى الويب بحيث يمكن "قراءته لاحقًا" على جهاز مختلف، مثل القارئ الإلكتروني أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي. تم تأسيس الخدمة في عام 2008 على يد ماركو أرمنت، وتضم حوالي 2 مليون مستخدم حتى أواخر عام 2011. وفي أبريل 2013، باع ماركو حصة أغلبية لشركة Betawo...

Meetup

Meetup

meetup.com

ابحث عن المجموعات التي تستضيف أحداثًا عبر الإنترنت أو شخصيًا والتعرف على أشخاص في مجتمعك المحلي يشاركونك اهتماماتك.

SlideShare

SlideShare

slideshare.net

اكتشف العروض التقديمية والرسوم البيانية وشاركها وقدمها مع أكبر مجتمع احترافي لمشاركة المحتوى في العالم.

Glitch

Glitch

glitch.com

أدوات بسيطة وقوية ومجانية لإنشاء ملايين التطبيقات واستخدامها.

BuzzFeed

BuzzFeed

buzzfeed.com

يحتوي BuzzFeed على الأخبار العاجلة، والصحافة الحيوية، والاختبارات، ومقاطع الفيديو، وأخبار المشاهير، ومقاطع الفيديو الخاصة بالأطعمة اللذيذة، والوصفات، والحيل اليدوية، وجميع المشاركات الرائجة التي تريد مشاركتها مع أصدقائك. حقوق الطبع والنشر BuzzFeed، Inc. جميع الحقوق محفوظة.

LiveJournal

LiveJournal

livejournal.com

حياتك هي أفضل قصة! فقط ابدأ مدونتك اليوم!

Digg

Digg

digg.com

Digg هي الصفحة الرئيسية للإنترنت، وتضم أفضل المقالات ومقاطع الفيديو والمحتوى الأصلي الذي يتحدث عنه الويب الآن.

Diligent Director

Diligent Director

diligent.com

تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.

Diligent Administrator

Diligent Administrator

diligent.com

تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.

Social Inviter

Social Inviter

socialinviter.com

يمكّن Social Inviter المستخدم من استيراد جهات الاتصال واستيراد الأصدقاء وإرسال الرسالة ونشر المحتوى على الشبكات الاجتماعية بنقرات.

SalesHookup

SalesHookup

saleshookup.com

SalesHookup عبارة عن منصة توفر لمحترفي المبيعات أكثر من 10 ساعات شهريًا من خلال التواصل عن طريق تبسيط العملية في 3 خطوات: 1. حدد فترة زمنية 2. سنطابقك مع عضو آخر ونرسل لك مقدمة 3. تواصل عبر الفيديو الخاص بنا منصة واستمتع بـ SalesHookup التي تم إطلاقها في عام 2021 ونمت إلى أكثر من 2000 عضو في أكثر من...

Groupsite

Groupsite

groupsite.com

قم ببناء مجتمعك بالطريقة الصحيحة. يمكّن موقع المجموعة مجموعتك من التواصل والتعاون والتواصل لتحقيق مهمتك أو مؤسستك أو قضيتك أو شركتك. تعتبر مواقع المجموعات معيارية وقابلة للتخصيص ومتنقلة وجذابة. تتضمن مواقع المجموعات ما يلي: - المناقشات - التواصل باستخدام وظائف تشبه خدمة القوائم - التقويمات - جمع الر...

CoFoundersLab

CoFoundersLab

cofounderslab.com

يستخدم CoFoundersLab خوارزميات الذكاء الاصطناعي للتوصية للعملاء بأفضل المرشحين لمؤسس مشارك أو عضو فريق أو مستشار.

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