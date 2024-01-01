Mindreader هي أداة ذكاء اصطناعي مصممة لمساعدة الشركات على تحسين مهارات إدارة العملاء والتواصل لديهم. إنه يستفيد من تقنيات تحديد ملامح الذكاء الاصطناعي التي تم تدريسها في البنوك الرائدة وشركات التأمين والعقارات في آسيا. باستخدام صور الملفات الشخصية للعملاء أو الآثار الرقمية (مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل الدردشة)، يقوم Mindreader بتحليل اللغويات وعلم الفراسة للتنبؤ بنوعهم النفسي عبر أربع فئات: الفارس، والمستكشف، والمعالج، والساحر. توفر الأداة رؤى وتوصيات مخصصة لمختلف سيناريوهات الاتصال، بدءًا من النهج وحتى التعامل مع الاعتراضات. فهو يساعد المستخدمين على فهم أفضل طريقة للتعامل مع العملاء بناءً على سماتهم الشخصية وتفضيلاتهم وأساليب الاتصال الخاصة بهم. هدف Mindreader هو تعزيز التواصل وإزالة الحواجز من خلال اكتشاف ملف تعريف كل عميل والتكيف معه. وقد سلطت شهادات العملاء الضوء على فوائد استخدام Mindreader، مثل إتمام الصفقات بشكل أكثر فعالية، وفهم لغة العملاء وتفضيلاتهم، وتوفير الوقت والجهد في تقديم المعلومات. وقد ظهرت الأداة أيضًا في وسائل الإعلام المختلفة. يمكن للشركات التي تستخدم Mindreader أن تتوقع تقليل الصراعات وتحسين الاحتفاظ بالموظفين وتوفير الوقت من خلال تصميم العروض التقديمية التي يتردد صداها مع العملاء وتناشد عقولهم الباطنة. تقوم الأداة بتقطير علم الفراسة واللغويات إلى أدوات عملية تعزز التواصل. لمزيد من المعلومات والإجابات على الأسئلة المتداولة، يمكن للمستخدمين زيارة موقع Mindreader أو الاتصال بالفريق مباشرة.

الموقع الإلكتروني: themindreader.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mindreader. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.