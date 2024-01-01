MindGenius

MindGenius

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الموقع الإلكتروني: mindgenius.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MindGenius على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

MindGenius هي أداة عملية لإدارة المشاريع مصممة للمستخدمين الذين يتوقون إلى زيادة الفعالية الشخصية والجماعية والتنظيمية. يساعدك MindGenius على التقاط المعلومات وتصورها بسهولة، وتحويل الأفكار بسلاسة إلى خطط ومهام مشروع قابلة للتنفيذ. يتكامل MindGenius مع Microsoft Office وOutlook وProject، مما يعزز ويكمل الأدوات التي تستخدمها بالفعل كل يوم.
الفئات:
Productivity
برامج إدارة المشاريع

الموقع الإلكتروني: mindgenius.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MindGenius. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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workotter.com

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Outlook

microsoft.com

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