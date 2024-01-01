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MindGenius هي أداة عملية لإدارة المشاريع مصممة للمستخدمين الذين يتوقون إلى زيادة الفعالية الشخصية والجماعية والتنظيمية. يساعدك MindGenius على التقاط المعلومات وتصورها بسهولة، وتحويل الأفكار بسلاسة إلى خطط ومهام مشروع قابلة للتنفيذ. يتكامل MindGenius مع Microsoft Office وOutlook وProject، مما يعزز ويكمل الأدوات التي تستخدمها بالفعل كل يوم.

الموقع الإلكتروني: mindgenius.com

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