MindFi

MindFi

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: mindfi.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MindFi على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الصحة العقلية للموظفين، أصبحت سهلة للجميع. MindFi عبارة عن منصة لمساعدة الموظفين ورفاهيتهم منخفضة التكلفة تساعد الفرق الصغيرة والمتوسطة على إعطاء الأولوية للصحة العقلية في مكان العمل - في الوقت المناسب وبشكل استباقي. تحويل الصحة العقلية للشركات الآسيوية.

الموقع الإلكتروني: mindfi.co

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