MindERP

MindERP

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الموقع الإلكتروني: itwsgroup.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MindERP على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تم تشكيل MIND ERP من قبل متخصصين يتمتعون بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في الإدارة الكبيرة ومشاريع تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، ويهيمن على دورة تطوير مشروع تكنولوجيا المعلومات بأكملها، بدءًا من دراسة الجدوى وحتى تقديم الحلول المدمجة في العمليات التجارية. نحن نقدم MindERP، وهو برنامج متكامل لإدارة الأعمال، كونه نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الذي يحتوي أيضًا على وظائف إدارة علاقات العملاء (CRM) والمشتريات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وبوابة طلبات المبيعات، كل ذلك على منصة واحدة وحل مصمم بواسطة خبراء، مما يجعل شركة أعمال الشركة فريدة من نوعها. خبرة. بالإضافة إلى ذلك، نقدم أيضًا SAF - نظام الدعم المالي، الذي يسهل استخدام مساءلة الشركات، دون الحاجة إلى برامج أو تراخيص مختلفة مثبتة، ويتكامل بسهولة مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات الأخرى، مما يجعل العمليات المالية أكثر بساطة، مثل السلف والتحكم في التفويضات المدفوعات (الإجراءات القانونية، والضرائب، والشحن، ونفقات السفر، وما إلى ذلك) وإصدار نسخ ثانية من الفواتير. كما نقدم أيضًا استشارات بشأن أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الكبيرة في السوق مع محترفين يتمتعون بخبرة واسعة في التحكم في العمليات وتمويلها والإدارة الصناعية والخدمات اللوجستية. ومن خلال أنشطة الاستعانة بمصادر خارجية، نقدم أيضًا الدعم للأجهزة والبرامج والتخطيط البيئي وتخصيص مراكز البيانات واستضافة مواقع الويب ورسائل البريد الإلكتروني.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: itwsgroup.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MindERP. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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NetSuite

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QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

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Deskera

Deskera

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weclapp

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TeamGuide

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Fortes Tecnologia

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Leads2b

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MarQPonto

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Avenue

Avenue

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Gestão DS

Gestão DS

gestaods.com.br

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