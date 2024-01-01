تم تشكيل MIND ERP من قبل متخصصين يتمتعون بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في الإدارة الكبيرة ومشاريع تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، ويهيمن على دورة تطوير مشروع تكنولوجيا المعلومات بأكملها، بدءًا من دراسة الجدوى وحتى تقديم الحلول المدمجة في العمليات التجارية. نحن نقدم MindERP، وهو برنامج متكامل لإدارة الأعمال، كونه نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الذي يحتوي أيضًا على وظائف إدارة علاقات العملاء (CRM) والمشتريات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وبوابة طلبات المبيعات، كل ذلك على منصة واحدة وحل مصمم بواسطة خبراء، مما يجعل شركة أعمال الشركة فريدة من نوعها. خبرة. بالإضافة إلى ذلك، نقدم أيضًا SAF - نظام الدعم المالي، الذي يسهل استخدام مساءلة الشركات، دون الحاجة إلى برامج أو تراخيص مختلفة مثبتة، ويتكامل بسهولة مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات الأخرى، مما يجعل العمليات المالية أكثر بساطة، مثل السلف والتحكم في التفويضات المدفوعات (الإجراءات القانونية، والضرائب، والشحن، ونفقات السفر، وما إلى ذلك) وإصدار نسخ ثانية من الفواتير. كما نقدم أيضًا استشارات بشأن أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الكبيرة في السوق مع محترفين يتمتعون بخبرة واسعة في التحكم في العمليات وتمويلها والإدارة الصناعية والخدمات اللوجستية. ومن خلال أنشطة الاستعانة بمصادر خارجية، نقدم أيضًا الدعم للأجهزة والبرامج والتخطيط البيئي وتخصيص مراكز البيانات واستضافة مواقع الويب ورسائل البريد الإلكتروني.

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