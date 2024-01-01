Mindee

Mindee

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الموقع الإلكتروني: mindee.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mindee على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

استخرج أي نقطة بيانات، من أي مستند، في ثانية، تعد Mindee أول منصة فهم المستندات أفقية بالكامل ومرتكزة على المطورين. نحن نساعد المطورين وفرق المنتجات في جميع أنحاء العالم على بناء تجارب المستخدم الأكثر سهولة وكفاءة عندما يتعلق الأمر بمعالجة المستندات. باستخدام Mindee، ستتمكن من: - بناء تجربة مستخدم سحرية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المتزامنة الخاصة بنا والتي تبلغ ثانية واحدة - قم بتمييز منتجك بالاستفادة من أحدث نماذج التعلم العميق لرؤية الكمبيوتر - التوسع في كل مكان. نحن لا نتقن اللغة تمامًا ولا نعتمد على القوالب - وفر وقت المستخدمين ومتاعبهم عن طريق تحريرهم من إدخال البيانات يدويًا - ادمج بسهولة في أي وقت من الأوقات ضمن خريطة الطريق الخاصة بك بفضل مكتبات عملائنا بجميع اللغات الرئيسية ووثائقنا النظيفة - نوم هادئ معرفة أن كل شيء يحدث على بنية أساسية آمنة وقابلة للتطوير ومتوافقة تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) - قم بتوسيع نطاق المتعة بالاستفادة من كل شيء من مجموعة أدوات البرامج مفتوحة المصدر الخاصة بنا - ثق في الفاتورة. لا توجد رسوم إعداد، ولا رسوم منصة، ولا رسوم صيانة. مؤشر الأداء الرئيسي الوحيد الخاص بك هو حجم الصوت الخاص بك؟ لنا أيضا! نحن فخورون جدًا بكوننا من بين أسرع منتجات البرمجيات نموًا في العديد من القطاعات بدءًا من الخدمات المالية أو الخدمات اللوجستية أو الرعاية الصحية إلى البناء والتأمين والحكومة. يتطلع الفريق بأكمله، المنتشر في جميع القارات، إلى الاستماع إليك وإلى حالة الاستخدام الخاصة بك لمساعدتك بأفضل ما نستطيع.
الفئات:
Productivity
برامج إدارة النفقات

الموقع الإلكتروني: mindee.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mindee. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

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Deskera

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