استخرج أي نقطة بيانات، من أي مستند، في ثانية، تعد Mindee أول منصة فهم المستندات أفقية بالكامل ومرتكزة على المطورين. نحن نساعد المطورين وفرق المنتجات في جميع أنحاء العالم على بناء تجارب المستخدم الأكثر سهولة وكفاءة عندما يتعلق الأمر بمعالجة المستندات. باستخدام Mindee، ستتمكن من: - بناء تجربة مستخدم سحرية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المتزامنة الخاصة بنا والتي تبلغ ثانية واحدة - قم بتمييز منتجك بالاستفادة من أحدث نماذج التعلم العميق لرؤية الكمبيوتر - التوسع في كل مكان. نحن لا نتقن اللغة تمامًا ولا نعتمد على القوالب - وفر وقت المستخدمين ومتاعبهم عن طريق تحريرهم من إدخال البيانات يدويًا - ادمج بسهولة في أي وقت من الأوقات ضمن خريطة الطريق الخاصة بك بفضل مكتبات عملائنا بجميع اللغات الرئيسية ووثائقنا النظيفة - نوم هادئ معرفة أن كل شيء يحدث على بنية أساسية آمنة وقابلة للتطوير ومتوافقة تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) - قم بتوسيع نطاق المتعة بالاستفادة من كل شيء من مجموعة أدوات البرامج مفتوحة المصدر الخاصة بنا - ثق في الفاتورة. لا توجد رسوم إعداد، ولا رسوم منصة، ولا رسوم صيانة. مؤشر الأداء الرئيسي الوحيد الخاص بك هو حجم الصوت الخاص بك؟ لنا أيضا! نحن فخورون جدًا بكوننا من بين أسرع منتجات البرمجيات نموًا في العديد من القطاعات بدءًا من الخدمات المالية أو الخدمات اللوجستية أو الرعاية الصحية إلى البناء والتأمين والحكومة. يتطلع الفريق بأكمله، المنتشر في جميع القارات، إلى الاستماع إليك وإلى حالة الاستخدام الخاصة بك لمساعدتك بأفضل ما نستطيع.

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