MinChat

MinChat

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: minchat.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MinChat على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Chat API/sdk الذي يمكّنك من إنشاء وظائف الدردشة في تطبيقك أو موقع الويب الخاص بك في غضون دقائق مما يوفر لك أشهرًا من وقت التطوير. يأتي MinChat أيضًا مزودًا بواجهة مستخدم مُصممة مسبقًا مما يجعل من السهل إعداد وظيفة الدردشة في تطبيقك أو موقع الويب الخاص بك.
الفئات:
Productivity
برامج الدردشة الحية

الموقع الإلكتروني: minchat.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MinChat. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Rocket.Chat

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Tidio

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ringcentral.com

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