قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Chat API/sdk الذي يمكّنك من إنشاء وظائف الدردشة في تطبيقك أو موقع الويب الخاص بك في غضون دقائق مما يوفر لك أشهرًا من وقت التطوير. يأتي MinChat أيضًا مزودًا بواجهة مستخدم مُصممة مسبقًا مما يجعل من السهل إعداد وظيفة الدردشة في تطبيقك أو موقع الويب الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: minchat.io

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