New Zealand Town and City weather forecasts, maps, rain radar and current conditions. MetService is New Zealand’s national weather authority, providing accurate urban and rural forecasts across the country.

الموقع الإلكتروني: metservice.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MetService. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.